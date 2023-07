Santa Fe: un pueblo empató en 69 votos y definirá un jubilado italiano

En el medio quedó Robertó Petrin, italiano de 80 años y residente en Argentina desde los 14 años. "El Tano" vive desde hace 10 años en la localidad santafesina por su trabajo en una cadena láctea y para vivir la rutina relajada que puede brindar el campo.

Por una cuestión protocolar, el único extranjero de Casagnelo definirá el empate entre el oficialismo y la oposición. “Me supera. Si lo hubiese sabido, no sé si iba a votar. Me eximía la edad. Fui porque tengo un alto sentido de la democracia y la responsabilidad civil. Si hubiera sabido, lo hubiera pensado dos veces. Me siento mal porque estoy vulnerado en mis derechos, voy a ser el único tipo cuyo voto van a conocer todos, todos van a saber a quién elegí”, expresó en diálogo con Petrin el diario La Nación, quien no tenía ninguna obligación legal para ejercer el sufragio.