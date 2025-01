Santiago Castro Videla será el nuevo procurador del Tesoro

rodolfo barra.jpg Rodolfo Barra.

La designación de Castro Videla llega luego de la intempestiva salida de Barra. Sobre la salida del ahora ex funcionario, Adorni aseguró que "en principio el procurador del Tesoro lo que debe hacer es defender los intereses de la Nación y efectivamente se van cumpliendo ciclos. El Presidente cree que hoy el mejor para cubrir ese lugar ya no es mas Rodolfo Barra sino que es Santiago María Castro Videla. Es una decisión del Presidente que tomó la semana pasada". "No hay mucho más para aclarar que eso", completó.

Barra fue eyectado del gobierno libertario luego de que emitiera un dictamen a favor del reclamo de una empleada que cobraba un incentivo salarial a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Si bien en un principio la postura de la gestión libertaria era no desplazar al funcionario, sino esperar a que presente su renuncia ante el creciente malestar, lo cierto es que finalmente el viernes pasado Milei terminó por definir la salida de Barra.

Quién es Santiago Castro Videla

Castro Videla tiene 44 años y es egresado de Derecho en la Universidad Austral (2005). Obtuvo un magister en Derecho Administrativo y un diploma en Derecho Constitucional Profundizado, ambos títulos de posgrado en la misma casa de estudios, en 2013 y 2018, respectivamente.

También fue profesor de Derecho Administrativo con clases en diversos cursos de posgrado de la universidad en la que se egresó como la Maestría en Derecho Administrativo, la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial, la Diplomatura en Derecho Constitucional Profundizado, la Diplomatura en Derechos Humanos y el Programa de Agronegocios de la misma institución.