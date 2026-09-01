El Gobierno reunió a su Mesa Política y puso el foco en la Reforma Electoral
Karina Milei encabezó el encuentro en el que se analizaron los próximos pasos para avanzar con la eliminación de las PASO.
El Gobierno volvió a reunir a su Mesa Política con la mira puesta en la Reforma Electoral y, particularmente, en la posibilidad de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los debates que el oficialismo busca reactivar en el Congreso.
El encuentro estuvo encabezado por la secretaria general de Presidencia y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli; los primos Eduardo y Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Prensa, Fabián Fernández; y la senadora Patricia Bullrich.
Durante la reunión se definieron estrategias para avanzar con la reforma electoral, cuyo tratamiento comenzará durante la segunda quincena de septiembre. Además, se analizaron los próximos pasos para impulsar cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y avanzar con la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal II.
Los temas que debatió la Mesa Política
Uno de los puntos abordados fue la convocatoria realizada por la oposición en la Cámara de Diputados para el miércoles 9 de septiembre. La sesión tendrá como eje dos temas que generan preocupación en el oficialismo: la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad y la situación del endeudamiento de las familias, en un contexto de niveles récord de mora.
También se analizaron los detalles de la cadena nacional que Javier Milei grabará este jueves a las 16, con motivo de la cuestión Malvinas. El mensaje será emitido ese mismo día a las 21, luego de las declaraciones realizadas sobre el tema por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Por último, Karina Milei compartió con los integrantes de la mesa los detalles de la visita del papa León XIV, cuya agenda y operativo de seguridad se encuentran bajo su coordinación junto con el dispositivo enviado por el Vaticano.
Islas Malvinas: Javier Milei celebró la presión de Donald Trump sobre Londres por la disputa de soberanía
El presidente Javier Milei celebró este martes la sugerente frase de su par de los Estados Unidos, Donald Trump, quien se mostró dispuesto a "revistar la postura" histórica que tiene Estados Unidos sobre el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas. "Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, destacó el mandatario libertario.
En la actualidad, Estados Unidos mantiene una posición de neutralidad y reconoce que existen dos reclamos contrapuestos y una administración de facto británica sobre el archipiélago. “Siempre la reviso. Es así con todas las posiciones. Esa es solo una de muchas”, advirtió el mandatario republicano.
En diálogo con radio El Observador, Milei adelantó que hablarán de los dichos de Trump y los movimientos en el tablero geopolítico durante la reunión de Gabinete convocada para este martes por la mañana.
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