El Gobierno reunió a su Mesa Política y puso el foco en la Reforma Electoral

Por último, Karina Milei compartió con los integrantes de la mesa los detalles de la visita del papa León XIV, cuya agenda y operativo de seguridad se encuentran bajo su coordinación junto con el dispositivo enviado por el Vaticano.

Islas Malvinas: Javier Milei celebró la presión de Donald Trump sobre Londres por la disputa de soberanía

El presidente Javier Milei celebró este martes la sugerente frase de su par de los Estados Unidos, Donald Trump, quien se mostró dispuesto a "revistar la postura" histórica que tiene Estados Unidos sobre el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas. "Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, destacó el mandatario libertario.

En la actualidad, Estados Unidos mantiene una posición de neutralidad y reconoce que existen dos reclamos contrapuestos y una administración de facto británica sobre el archipiélago. “Siempre la reviso. Es así con todas las posiciones. Esa es solo una de muchas”, advirtió el mandatario republicano.

En diálogo con radio El Observador, Milei adelantó que hablarán de los dichos de Trump y los movimientos en el tablero geopolítico durante la reunión de Gabinete convocada para este martes por la mañana.