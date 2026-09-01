Luis Caputo se reunió en privado con Scott Bessent: de qué hablaron

Los halagos de Scott Bessent al ajuste de Javier Milei

Scott Bessent elogió la gestión de Javier Milei

Previo al encuentro con Luis Caputo, que tuvo lugar en Asheville (Carolina del Norte), Scott Bessent había elogiado el plan de ajuste económico que lleva adelante el gobierno anarcocapitalista, al afirmar que la “Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”.

En conversación pública con Larry Kudlow en el Seely Pavilion, sostuvo que “si analizamos en detalle la última elección del presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes, que antes se inclinaban por la izquierda, le dieron su apoyo”.

“Así que estamos viendo cambios en la Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, y creo que veremos muchos más casos similares”, añadió el secretario de Tesoro en alusión al giro a la derecha y hasta la ultraderecha que se detectan en varios gobiernos del subcontinente sudamericano.

Poco más tarde y mediante redes sociales, el ministro Caputo celebró las palabras de Bessent al destacar que sus palabras reflejan “un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el Presidente Javier Milei”. Esto es, en definitiva, todo lo que el titular del Palacio de Haciendo fue a buscar a los Estados Unidos.