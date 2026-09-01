Luis Caputo se reunió en privado con Scott Bessent: de qué hablaron
El encuentro tuvo lugar en Asheville (Carolina del Norte), donde se desarrolló la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20.
En el marco del encuentro de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, que concluyó este martes, Luis Caputo se reunió con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, con el propósito de avanzar en la consolidación de la relación bilateral.
La reunión se desarrolló la finalización del encuentro protocolar del G20 y los funcionarios hablaron sobre la agenda común de ambas naciones, dictada por la alianza política y diplomática que mantienen los presidentes Javier Milei y Donald Trump.
Según trascendió, entre los temas tratados Caputo consultó a Bessent sobre la mirada del gobierno de los Estados Unidos con relación al conflicto con Irán y la crisis que afecta a Oriente Medio, la cual genera consecuencias negativas en los mercados globales e impacta en economías locales.
En ese sentido, la conversación excedió la situación del estrecho de Ormuz para abordar el papel de China en el comercio con Teherán y las diferencias que Washington mantiene con la Unión Europea (UE), que en más de una oportunidad ha manifestado sus dudas e incluso rechazos a la actuación de la gestión trumpista en la región.
Más allá de las sanciones comerciales contra de Irán, diseñadas por el propio Bessent, y del bloqueo norteamericano al estrecho por donde circula o debería circular buena parte del petróleo requerido en el mundo, lo cierto es que hasta ahora el conflicto se mantiene en una impasse, a pesar de las escaramuzas militares que no parecen ofrecer una salida en el corto plazo.
Los halagos de Scott Bessent al ajuste de Javier Milei
Previo al encuentro con Luis Caputo, que tuvo lugar en Asheville (Carolina del Norte), Scott Bessent había elogiado el plan de ajuste económico que lleva adelante el gobierno anarcocapitalista, al afirmar que la “Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”.
En conversación pública con Larry Kudlow en el Seely Pavilion, sostuvo que “si analizamos en detalle la última elección del presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes, que antes se inclinaban por la izquierda, le dieron su apoyo”.
“Así que estamos viendo cambios en la Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, y creo que veremos muchos más casos similares”, añadió el secretario de Tesoro en alusión al giro a la derecha y hasta la ultraderecha que se detectan en varios gobiernos del subcontinente sudamericano.
Poco más tarde y mediante redes sociales, el ministro Caputo celebró las palabras de Bessent al destacar que sus palabras reflejan “un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el Presidente Javier Milei”. Esto es, en definitiva, todo lo que el titular del Palacio de Haciendo fue a buscar a los Estados Unidos.
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