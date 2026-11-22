El reporte detalló además las dificultades para conseguir divisas y recordó que desde agosto se suspendió la emisión de deuda soberana en dólares bajo ley local debido a que los inversores exigían rendimientos de hasta el 17%. A su vez, factores globales como el alza de la energía, mayores tasas en EE. UU. y la volatilidad financiera impulsan una mayor aversión al riesgo argentino. En esta línea, la consultora MAP Latam advirtió en el artículo que “Argentina se ha distanciado del resto de la región” y remarcó que será “difícil que la prima de riesgo país vuelva a los niveles de mediados de año” sin una reactivación de sectores clave como la construcción, el comercio y la industria manufacturera.