El canciller Pablo Quirno quedó acorralado intentando justificar los agravios de Javier Milei a Lula da Silva
El canciller responsabilizó a Brasil por ideologizar la discusión, pero Ignacio Ortelli le recordó los calificativos del presidente contra su par brasileño.
El canciller Pablo Quirno protagonizó un incómodo momento durante su participación en La Noche de Mirtha, el programa que conduce Juana Viale, cuando intentó responsabilizar al gobierno de Brasil por la situación diplomática y el periodista Ignacio Ortelli le recordó los agravios que Javier Milei dirigió contra Lula da Silva.
Al referirse al vínculo bilateral, el economista devenido en diplomático sostuvo que Argentina y Brasil mantienen una relación comercial estrecha, aunque reconoció las diferencias ideológicas entre las administraciones de Milei y Lula. "Argentina ha decidido no llevar esas diferencias ideológicas al nivel diplomático", afirmó.
En contraposición, señaló que Brasil tomó la decisión de retirar a su embajador de la Argentina y solicitó que el Gobierno argentino hiciera lo mismo con su representante diplomático.
Ante esa explicación, la conductora le recordó que la decisión brasileña había sido una respuesta a las declaraciones del mandatario argentino.
Quirno rechazó esa interpretación y, en su intento de restarle importancia a lo sucedido, aseguró que el conflicto se originó durante "un viaje que hicimos con el presidente para la campaña de Jair Bolsonaro" (sic), cuando en realidad se trataba de Flávio Bolsonaro. Además, cuestionó lo que consideró una doble vara de Lula da Silva, al señalar que el mandatario también había viajado a España para respaldar a Pedro Sánchez.
Sin embargo, Viale insistió con la pregunta y buscó precisar si el retiro de los embajadores había sido consecuencia del viaje o de las expresiones del mandatario argentino. "No, no, las declaraciones del presidente Milei fueron tomadas por el presidente Lula como si fueran ofensivas", respondió el canciller.
El cruce con Ignacio Ortelli por los agravios de Milei a Lula
El intercambio tomó otro rumbo cuando Ignacio Ortelli intervino y le recordó a Quirno que Milei había calificado a Lula de "comunista" y "zurdo". El canciller intentó relativizar esos términos y sostuvo que no eran insultos, sino calificativos políticos.
"Esos no son insultos, son calificativos", respondió, y comparó esas expresiones con la posibilidad de que alguien fuera definido como peronista. Ortelli, por su parte, planteó que el presidente se había excedido en sus declaraciones.
En ese contexto, Robertito Funes Ugarte también intervino y recordó que Lula había calificado a Milei de "desequilibrado mental". El canciller utilizó esa referencia para insistir en que existía una confrontación de declaraciones entre ambos mandatarios, aunque nuevamente evitó mencionar el conjunto de agravios que el Presidente argentino había dirigido contra su par brasileño.
Durante su participación en un acto del Partido Liberal en San Pablo para apoyar Flávio Bolsonaro, en julio, el presidente argentino había llamado a su par brasileño "ladrón", "presidiario" y "corrupto", además de referirse al socialismo como "basura socialista".
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