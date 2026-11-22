Sin embargo, Viale insistió con la pregunta y buscó precisar si el retiro de los embajadores había sido consecuencia del viaje o de las expresiones del mandatario argentino. "No, no, las declaraciones del presidente Milei fueron tomadas por el presidente Lula como si fueran ofensivas", respondió el canciller.

El cruce con Ignacio Ortelli por los agravios de Milei a Lula

El intercambio tomó otro rumbo cuando Ignacio Ortelli intervino y le recordó a Quirno que Milei había calificado a Lula de "comunista" y "zurdo". El canciller intentó relativizar esos términos y sostuvo que no eran insultos, sino calificativos políticos.

"Esos no son insultos, son calificativos", respondió, y comparó esas expresiones con la posibilidad de que alguien fuera definido como peronista. Ortelli, por su parte, planteó que el presidente se había excedido en sus declaraciones.

En ese contexto, Robertito Funes Ugarte también intervino y recordó que Lula había calificado a Milei de "desequilibrado mental". El canciller utilizó esa referencia para insistir en que existía una confrontación de declaraciones entre ambos mandatarios, aunque nuevamente evitó mencionar el conjunto de agravios que el Presidente argentino había dirigido contra su par brasileño.

Durante su participación en un acto del Partido Liberal en San Pablo para apoyar Flávio Bolsonaro, en julio, el presidente argentino había llamado a su par brasileño "ladrón", "presidiario" y "corrupto", además de referirse al socialismo como "basura socialista".