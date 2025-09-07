Sebastián Pareja asegura que las presuntas coimas en el ANDIS no inciden en las elecciones
El armador de La Libertad Avanza votó en Colegio Modelo de Lomas de Zamora y luego habló con la prensa.
Este domingo, Sebastián Pareja, armador bonaerense de La Libertad Avanza, votó en el Colegio Modelo de Lomas de Zamora. Como suelen hacer todos, al finalizar, habló con la prensa y se refirió a la polémica con el ANDIS.
“Esperamos que este proceso que comenzó en 2023 se consolide en 2027”, afirmó el candidato a diputado nacional, quien remarcó que “lo ideal sería que todos vayan a votar”.
Pareja agregó que “los políticos tienen que dar el ejemplo” y destacó que el partido libertario participa en los 135 municipios de la provincia.
Luego, se refirió a las consecuencias que podrían tener en los comicios tras los audios que involucran al ex titular de la ANDIS Diego Spagunuolo y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, señaló: “Nosotros no trabajamos con mediciones de esas características, trabajamos para la gente".
Ya funciona con normalidad la web para consultar el padrón electoral
Si querés saber dónde votás podés consultar acá.
Seguí el minuto a minuto de las elecciones
Elecciones en provincia de Buenos Aires EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados
Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.
La programación especial de C5N para las elecciones bonaerenses
- 07 a 11: con la conducción de Valentina Caff y Juan Amorín.
- 11 a 15: con Lucila Trujillo y Rubén Suárez.
- 15 a 17: con Jorge Rial.
- 17 a 20: a cargo de Daniela Ballester y Gustavo Sylvestre.
- 20 a 22: con Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan.
- 22 a 00: Pablo Duggan y equipo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario