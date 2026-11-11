El Gobierno pidió no usar la visita del papa León XIV "para alimentar disputas políticas locales"

En ese marco, se refirió a la lectura que el Gobierno hace de los mensajes y homilías de León XIV, Ravier dijo que fueron recibidos con "respeto y gratitud" y pidió evitar la utilización partidaria de las palabras del Papa. "No se debe utilizar para alimentar disputas políticas locales", subrayó.

Luego de señalar coincidencias entre la gestión libertaria y los lineamientos papales, como "la defensa de la vida desde la concepción”, la familia, el valor del trabajo y la iniciativa privada, Ravier aseguró que el objetivo del plan económico anarcocapitalista es poner la economía al servicio de las personas, como pidió el Pontífice.

“Cuando uno habla de equilibrio fiscal, de equilibrio monetario, de equilibrio cambiario, parecen términos técnicos, pero estamos haciendo que baje la inflación, que es un flagelo que golpea especialmente a los más necesitados", enfatizó el funcionario, señalando que redujeron los índices de pobreza e indigencia, respaldados por la contención social focalizada del Ministerio de Capital Humano.