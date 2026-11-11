El Gobierno pidió no usar la visita del papa León XIV "para alimentar disputas políticas locales"
El vocero presidencial dijo que el objetivo del plan económico anarcocapitalista es poner la economía al servicio de las personas, como pidió el pontífice.
El Gobierno Nacional agradeció la “histórica visita” del Papa León XIV, que tras cuatro días en Argentina partió rumbo a Perú desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, arribando a Lima en la tarde de este miércoles.
"El Presidente Javier Milei despidió a Su Santidad el Papa León XIV y le agradeció por su histórica visita a la Argentina, que dejó una profunda huella espiritual en nuestro pueblo y renovó la fe de millones de argentinos", manifestó la Oficina del Presidente en redes sociales.
El Gobierno pidió no usar la visita de León XIV "para alimentar disputas políticas locales"
En tanto, mientras el Sumo Pontífice viajaba con Aerolíneas Argentinas a la capital peruana, el vocero Adrián Ravier destacaba que más de “6 millones de personas participaron de los diferentes encuentros y misas” en lo que definió como "una de las mayores movilizaciones de nuestra historia".
En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, remarcó la significación del evento al señalar que se trató de "la primera visita de un sumo pontífice a nuestro país desde 1987" y subrayó la coordinación entre los gobiernos de Nación, Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
"Mostró la profunda fe del pueblo argentino y su compromiso con ideales que trascienden la vida cotidiana. Es un hecho histórico cuya magnitud demanda humildad y unidad", enfatizó el funcionario.
En ese marco, se refirió a la lectura que el Gobierno hace de los mensajes y homilías de León XIV, Ravier dijo que fueron recibidos con "respeto y gratitud" y pidió evitar la utilización partidaria de las palabras del Papa. "No se debe utilizar para alimentar disputas políticas locales", subrayó.
Luego de señalar coincidencias entre la gestión libertaria y los lineamientos papales, como "la defensa de la vida desde la concepción”, la familia, el valor del trabajo y la iniciativa privada, Ravier aseguró que el objetivo del plan económico anarcocapitalista es poner la economía al servicio de las personas, como pidió el Pontífice.
“Cuando uno habla de equilibrio fiscal, de equilibrio monetario, de equilibrio cambiario, parecen términos técnicos, pero estamos haciendo que baje la inflación, que es un flagelo que golpea especialmente a los más necesitados", enfatizó el funcionario, señalando que redujeron los índices de pobreza e indigencia, respaldados por la contención social focalizada del Ministerio de Capital Humano.
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