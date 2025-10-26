Segundo intento: Patricia Bullrich dobló mal la boleta y tuvo que volver al box de votación
"Doblé la boleta en dos y había que doblarla en tres", manifestó la candidata a senadora de La Libertad Avanza, tras equivocarse.
La ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, protagonizó uno de los bloopers de las elecciones al doblar incorrectamente la Boleta Única de Papel (BUP) durante su votación en el Auditorio de La Rural.
Al intentar emitir su voto, la candidata libertaria dobló mal la boleta y las autoridades de la mesa la hicieron volver al box. Tras un segundo intento, logró hacerlo correctamente y pudo completar el sufragio sin inconvenientes. "Doblé la boleta en dos y había que doblarla en tres", manifestó en diálogo con los periodistas en la puerta del auditorio de La Rural, con un tono distendido y riéndose del episodio.
Como era de esperarse, el episodio no tardó en viralizarse en redes sociales y generar todo tipo de comentarios.
Votó Patricia Bullrich: "Necesitamos tener más diputados y senadores"
Los candidatos en estas elecciones siguen emitiendo su voto y este domingo, pasada las 14hs, Patricia Bullrich se acercó al Auditorio de La Rural, ubicado en el barrio de Palermo, para cumplir con su deber cívico.
La funcionaria se mostró sonriente y al salir, conversó con los medios de comunicación que se encontraban en el lugar y contó cómo ve esta jornada electoral. “Tuve una convicción y voté rápido; la boleta la doblé en dos y había que doblarla en tres”, comenzó diciendo Patricia Bullrich y explicó luego de tener que utilizar dos boletas para sufragar.
Y siguió: “En este momento estamos frente a una elección; hasta las 18 la gente está votando. En este momento es momento de reflexionar sobre lo que significa este voto. No vamos a hablar de nada que tenga que ver con los cambios de gabinete porque es una decisión exclusiva del Presidente”.
“Si la gente me acompaña por supuesto que voy a asumir en el Senado de la Nación. Vamos a lograr mayor gobernabilidad para tener las leyes que necesita el país; impositivas para bajar impuesto, penales para el que las hace las pague y muchas leyes que necesita nuestro ministro de Economía”, agregó.
Bullrich consideró que fue “un año bastante cansador” para la gente que piensa que “ya fui a votar” pero remarcó que es la elección donde se deciden “las dos Cámaras” porque “necesitamos tener más diputados y senadores”.
“El lunes va a ser un día tranquilo. Todos tenemos que volver a la normalidad, a la tranquilidad. El país está saliendo, estamos a mitad de camino de un cambio muy profundo y tenemos que lograr que estos dos años profundicen un camino para que Argentina deje de ser país pobre”.
El padre y amigos de Pablo Grillo se manifestaron frente a la escuela donde votó Patricia Bullrich
El padre de Pablo Grillo, reportero gráfico herido por un gendarme durante la movilización del 12 de marzo, se acercó junto a un grupo de manifestantes al Auditorio de La Rural para protestar contra la ministra Patricia Bullrich.
"El hecho de que Patricia Bullrich esté suelta es vergonzoso para nuestra sociedad, no solo por lo que hizo con mi hijo, sino por lo que viene haciendo desde siempre", expresó Fabián Grillo en diálogo con C5N.
Siguiendo el hilo de su alocución, señaló: "Esta persona no tiene un historial político, tiene un prontuario, siempre daño. Cada vez que estuvo en un puesto de decisión le sacó plata a la gente, echó y mató gente, todos los daños posibles los hizo. ¿Alguien es capaz de decirme una cosa positiva que hizo Patricia Bullrich?".
Al ser consultado por la evolución de su hijo, comentó: "Pablo está mejorando, la fiebre cedió y no le están dando antibióticos".
La protesta se llevó a cabo de manera pacífica e incluyó una gigantografía de Pablo Grillo con su cámara, así como un pasacalle contra la ministra de Seguridad y candidata de La Libertad Avanza. La acción se replicó también en la escuela donde el fotógrafo debía emitir su voto.
