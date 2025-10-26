Segundo intento: Patricia Bullrich dobló mal la boleta y tuvo que volver al box de votación

La funcionaria se mostró sonriente y al salir, conversó con los medios de comunicación que se encontraban en el lugar y contó cómo ve esta jornada electoral. “Tuve una convicción y voté rápido; la boleta la doblé en dos y había que doblarla en tres”, comenzó diciendo Patricia Bullrich y explicó luego de tener que utilizar dos boletas para sufragar.

Y siguió: “En este momento estamos frente a una elección; hasta las 18 la gente está votando. En este momento es momento de reflexionar sobre lo que significa este voto. No vamos a hablar de nada que tenga que ver con los cambios de gabinete porque es una decisión exclusiva del Presidente”.

“Si la gente me acompaña por supuesto que voy a asumir en el Senado de la Nación. Vamos a lograr mayor gobernabilidad para tener las leyes que necesita el país; impositivas para bajar impuesto, penales para el que las hace las pague y muchas leyes que necesita nuestro ministro de Economía”, agregó.

bullrich votación

Bullrich consideró que fue “un año bastante cansador” para la gente que piensa que “ya fui a votar” pero remarcó que es la elección donde se deciden “las dos Cámaras” porque “necesitamos tener más diputados y senadores”.

“El lunes va a ser un día tranquilo. Todos tenemos que volver a la normalidad, a la tranquilidad. El país está saliendo, estamos a mitad de camino de un cambio muy profundo y tenemos que lograr que estos dos años profundicen un camino para que Argentina deje de ser país pobre”.

El padre y amigos de Pablo Grillo se manifestaron frente a la escuela donde votó Patricia Bullrich

El padre de Pablo Grillo, reportero gráfico herido por un gendarme durante la movilización del 12 de marzo, se acercó junto a un grupo de manifestantes al Auditorio de La Rural para protestar contra la ministra Patricia Bullrich.

"El hecho de que Patricia Bullrich esté suelta es vergonzoso para nuestra sociedad, no solo por lo que hizo con mi hijo, sino por lo que viene haciendo desde siempre", expresó Fabián Grillo en diálogo con C5N.

Siguiendo el hilo de su alocución, señaló: "Esta persona no tiene un historial político, tiene un prontuario, siempre daño. Cada vez que estuvo en un puesto de decisión le sacó plata a la gente, echó y mató gente, todos los daños posibles los hizo. ¿Alguien es capaz de decirme una cosa positiva que hizo Patricia Bullrich?".

Al ser consultado por la evolución de su hijo, comentó: "Pablo está mejorando, la fiebre cedió y no le están dando antibióticos".

La protesta se llevó a cabo de manera pacífica e incluyó una gigantografía de Pablo Grillo con su cámara, así como un pasacalle contra la ministra de Seguridad y candidata de La Libertad Avanza. La acción se replicó también en la escuela donde el fotógrafo debía emitir su voto.

cartel pablo grillo bulrrich