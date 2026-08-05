Para Patricia Bullrich es un "mamarracho jurídico" que Fernández Sagasti vote en el Senado de manera remota

El gobierno de Javier Milei negocia contrarreloj los esquivos apoyos entre sus aliados a su polémico proyecto para habilitar la extranjerización de tierras en hasta un 25% desde el límite del 15% actual. En ese camino y con el poroteo de los votos muy ajustado la titular de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, cruzó con fuerza a Victoria Villarruel por abrir las puertas a la posibilidad de que Anabel Fernández Sagasti participe de la sesión y vote de manera remota ya qu eno puede viajar a la Ciudad de Buenos Aires por estar cursando un embarazo de alto riesgo.