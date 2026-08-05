Para Patricia Bullrich es un "mamarracho jurídico" que Fernández Sagasti vote en el Senado de manera remota
Patricia Bullrich rechazó la posibilidad de que la senadora mendocina participe de la sesión a la que no puede concurrir por cursar un embarazo de alto riesgo.
El gobierno de Javier Milei negocia contrarreloj los esquivos apoyos entre sus aliados a su polémico proyecto para habilitar la extranjerización de tierras en hasta un 25% desde el límite del 15% actual. En ese camino y con el poroteo de los votos muy ajustado la titular de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, cruzó con fuerza a Victoria Villarruel por abrir las puertas a la posibilidad de que Anabel Fernández Sagasti participe de la sesión y vote de manera remota ya qu eno puede viajar a la Ciudad de Buenos Aires por estar cursando un embarazo de alto riesgo.
“Lo que hizo Villarruel es un mamarracho jurídico”, disparó Bullrich luego de que se conociera que la presidenta del Senado habilitó que sea el Senado el que defina si acepta o no el pedido de la representante de la provincia de Mendoza.
Lejos de todo atisbo de sororidad, Bullrich aseguró que “en ningún lugar del reglamento dice que una persona puede votar de manera virtual”. Asimismo, puso como ejemplo la situación de la senadora chubutense del PRO, Andrea Cristina, quien había solicitado la licencia por maternidad y se ausentó en el recinto.
En diálogo con A24, la senadora libertaria aseguró que Villarruel “no es nadie para autorizarla” y que “no puede cambiar el reglamento de la Cámara”. Por esta razón, consideró que la presidenta del Senado avanzó “como si estuviera autorizando por decreto el cambio de la Constitución”.
Bullrich señaló que el reglamento establece que la única modalidad de votación es presencial y remarcó que cualquier cambio requiere la tramitación de un proyecto y la aprobación por los dos tercios del cuerpo. “Para votar hay que cambiar el reglamento. Para cambiar el reglamento tiene que haber un proyecto de cambio del reglamento”, explicó.
Tras reiterar que “es una barbaridad lo que está haciendo”, la líder del oficialismo en la Cámara Alta acusó a la vicepresidenta de intentar favorecer a la oposición en el tratamiento del proyecto de ley de propiedad privada y el nuevo tope de venta de tierras a extranjeros. “Está militando para el kirchnerismo claramente”, sostuvo.
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