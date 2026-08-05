Victoria Villarruel desafía a Patricia Bullrich: así fue la prueba del voto virtual en el Senado
En otro gesto contra el Gobierno, Villarruel arbitró los medios necesarios para que dos legisladores puedan votar desde sus hogares.
Luego de que la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, solicitara participar de la sesión de este jueves 6 de agosto de manera virtual a raíz de su embarazo, la titular del Senado, Victoria Villarruel, respondió favorablemente y generó un estallido en el Gobierno, especialmente, en Patricia Bullrich.
Tras asegurar que el voto virtual no forma parte del reglamento de la Cámara alta, la jefa de bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) se enfureció en una entrevista televisiva por la decisión de la vicepresidenta, aunque es el recinto el que finalmente decidirá si esto se ejecuta de ese modo.
No obstante y para más placer, Villarruel decidió hacer pruebas para la votación remota este miércoles y esto no demoró en trascender en redes sociales. Por supuesto, se interpreta como un gesto desafiante hacia Bullrich, con quien mantiene una tensa relación, al igual que con otros integrantes de la gestión libertaria.
Derrota del Gobierno de Javier Milei: el oficialismo dio de baja la Ley de Tierras en el Senado
Revés para el Gobierno de Javier Milei. Tras arduas negociaciones y frente a un escenario legislativo sumamente adverso, el bloque oficialista tomó la decisión de dar de baja el polémico capítulo de la Ley de Tierras. Esta drástica medida de urgencia en el Senado busca allanar el camino y asegurar los votos necesarios para mañana.
En la antesala de la sesión original, la senadora Patricia Bullrich debió convocar a una reunión de urgencia a todos los legisladores oficialistas que se encontraban presentes en el edificio del Congreso. El encuentro a puertas cerradas en su despacho tuvo como único objetivo reacomodar la estrategia parlamentaria tras el sorpresivo desmarque de varios gobernadores dialoguistas.
Los mandatarios provinciales Rolando Figueroa (Neuquén) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) habían anticipado fuertes reparos al texto, poniendo en jaque el apoyo de sus legisladores y desnudando la fragilidad de La Libertad Avanza en la Cámara Alta.
El complejo escenario se agravó aún más a raíz de una polémica decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien habilitó a la legisladora peronista Anabel Fernández Sagasti —cursando un embarazo de 32 semanas— a votar de manera remota. Esta inesperada autorización le garantizó a la oposición contabilizar un voto crucial extra en un recinto donde cada banca resulta determinante, obligando a la Casa Rosada a ceder y sacrificar el capítulo de tierras extranjeras para no perder todo el paquete de reformas.
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