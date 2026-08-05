Derrota del Gobierno de Javier Milei: el oficialismo dio de baja la Ley de Tierras en el Senado

El complejo escenario se agravó aún más a raíz de una polémica decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien habilitó a la legisladora peronista Anabel Fernández Sagasti —cursando un embarazo de 32 semanas— a votar de manera remota. Esta inesperada autorización le garantizó a la oposición contabilizar un voto crucial extra en un recinto donde cada banca resulta determinante, obligando a la Casa Rosada a ceder y sacrificar el capítulo de tierras extranjeras para no perder todo el paquete de reformas.