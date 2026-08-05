Derrota del Gobierno de Javier Milei: el oficialismo dio de baja la Ley de Tierras en el Senado
El oficialismo decidió retirar el controvertido capítulo de la Ley de Tierras para intentar avanzar este jueves con el resto del proyecto en el Senado.
Revés para el Gobierno de Javier Milei. Tras arduas negociaciones y frente a un escenario legislativo sumamente adverso, el bloque oficialista tomó la decisión de dar de baja el polémico capítulo de la Ley de Tierras. Esta drástica medida de urgencia en el Senado busca allanar el camino y asegurar los votos necesarios para mañana.
Las reuniones clave y la tensión en el Senado
En la antesala de la sesión original, la senadora Patricia Bullrich debió convocar a una reunión de urgencia a todos los legisladores oficialistas que se encontraban presentes en el edificio del Congreso. El encuentro a puertas cerradas en su despacho tuvo como único objetivo reacomodar la estrategia parlamentaria tras el sorpresivo desmarque de varios gobernadores dialoguistas.
Los mandatarios provinciales Rolando Figueroa (Neuquén) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) habían anticipado fuertes reparos al texto, poniendo en jaque el apoyo de sus legisladores y desnudando la fragilidad de La Libertad Avanza en la Cámara Alta.
El complejo escenario se agravó aún más a raíz de una polémica decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien habilitó a la legisladora peronista Anabel Fernández Sagasti —cursando un embarazo de 32 semanas— a votar de manera remota. Esta inesperada autorización le garantizó a la oposición contabilizar un voto crucial extra en un recinto donde cada banca resulta determinante, obligando a la Casa Rosada a ceder y sacrificar el capítulo de tierras extranjeras para no perder todo el paquete de reformas.
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