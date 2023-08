Sergio Massa confirmó una suma fija para todos los trabajadores

Concretamente, el funcionario sentenció que no se le pasa por la cabeza renunciar porque eso "le haría mucha daño a la estabilidad económica".

"La semana que viene vamos a empezar a anunciar, que está el tema de la suma fija que tenemos que discutir en el marco de las paritarias. Va a haber suma fija y un esfuerzo adicional con el tema de asignaciones familiares, vamos a reforzar la AUH, vamos a mirar cómo es el impacto en la canasta de jubilados", confirmó el ministro, y señaló: "Sabemos el daño que hace la devaluación en términos de incertidumbre".

A su vez, el ministro sostuvo que "el FMI pidió 100% después, 60% y finalmente el acuerdo al que arribamos cerró en el 20%", y afirmó que "el FMI exigía como parte de los desembolsos una actualización del tipo de cambio oficial porque había un retraso del 19%".

El responsable de la cartera económica admitió que "durante un mes la negociación estuvo cortada porque ellos se plantaron en el 60%", y confirmó que viajará la semana próxima a Washington porque "el miércoles próximo se reúne el directorio del FMI y desembolsa los recursos, habrá fondos para intervenir en el mercado".

"La plata quiero ponerla para que la actividad económica se mantenga y las importaciones fluyan", dijo Massa.

Más adelante, el candidato presidencial señaló que "el tipo de cambio, el oficial queda establecido y estacionado hasta el 30 de octubre, o sea es 350 hoy, 350 mañana, 350 el 23 de septiembre y 350 el 24 de octubre".

Sin embargo, el ministro advirtió a las empresas por el traslado a precios, al señalar que habrá penas para quienes adopten posiciones de abuso.

"El que firme el acuerdo y no lo cumpla, las sanciones que tiene económicas y penales ya no van a ser las multas de la Secretaría de Comercio, no son multitas, los que aumentan y se abusen le vamos a aplicar todo el peso de la ley porque están accediendo a beneficios impositivos", advirtió Massa.

El ministro fue enfático y sostuvo que "aquellos que no quieran firmar el acuerdo y abusen le vamos a aplicar todo el peso de la ley. Que hay en la Argentina avivadas, hay avivadas".