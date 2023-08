Sergio Massa habló de su relación con Cristina Kirchner y recordó la vez que ella lo bancó ante Néstor

"Teníamos la discusión sobre la metodología con la que Moreno manejaba el Indec y por temas de seguridad", indicó el funcionario sobre aquellos tiempos de Cristina presidenta.

"Cuando nos juntamos, Cristina me mira y me dice 'por qué nos peleamos nosotros'", relató Massa, y añadió: "Yo le dije 'y porque un día en 2013 me echaste. Subiste al escenario y me dijiste que vaya a la elección'".

En este marco, el postulante reveló un momento poco conocido. "En 2013 yo digo que el problema no es el modelo sino los modales, y Cristina en un acto en José C. Paz dice que a quienes no le gustan los modales que armen su partido y ganen las elecciones", contó.

Sergio Massa contó que estuvo más de cinco años sin hablar con Cristina Kirchner y relató una anécdota sobre su reencuentro con la vicepresidenta.



En la misma entrevista, el titular del Palacio de Hacienda recordó una discusión con Néstor Kirchner, que tuvo a Cristina y a Máximo Kirchner de su lado.

Según relató el precandidato presidencial, todo ocurrió cuando él decidió ser candidato a intendente de Tigre, determinación que Néstor no avalaba. "Quería que sea ministro del gobierno de Cristina", indicó.

"Yo tomo la decisión de ser candidato y Néstor se entera por la tele. Me llama a la tarde y me dice '¿qué hiciste? Vos tenés que ser ministro'", precisó Massa, y agregó: "Después tuvimos una discusión en Olivos, Cristina y Máximo me re bancaron en la decisión de ser intendente".

Sobre la postura del fallecido ex presidente, el funcionario, señaló: "Era porque yo creo Néstor valoraba mi capacidad de gestión. Me quería laburando porque él sacaba lo mejor de cada uno y en eso somos parecidos".

Sergio Massa contó que "Néstor se enteró por la TV" que iba ser candidato a intendente de Tigre y reveló: "Tuvimos una discusión y Cristina y Máximo me bancaron".



