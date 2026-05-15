Operativo "Tormenta Negra": la fila de motos y autos secuestrados llegaría desde el Obelisco hasta Callao
El Gobierno de CABA desplegó 1.500 efectivos en 15 barrios populares: hubo 27 detenidos, cerraron 5 búnkers narco y secuestraron más de 200 motos y autos.
Para tomar verdadera dimensión de los resultados de la Operación "Tormenta Negra", basta con hacer un simple ejercicio de imaginación. Durante el megaoperativo desplegado anoche en diversas villas de la Ciudad, las fuerzas de seguridad remitieron a depósito 113 motos y 64 autos por infracciones, y levantaron otros 35 autos abandonados de las calles.
La fila de motos y autos secuestrados
En total, se sacaron de circulación 212 vehículos. Si estimamos un promedio de 4,5 metros de largo por cada automóvil y unos 2 metros por motocicleta, la caravana total mediría casi 700 metros de longitud. Si decidiéramos poner todos estos vehículos en fila india arrancando desde el pie del Obelisco, la hilera se extendería por toda la Avenida Corrientes hasta llegar a la Avenida Callao (unas siete cuadras ininterrumpidas de vehículos secuestrados).
Los números del golpe al narcomenudeo
El despliegue, que contó con más de 1.500 efectivos de diversas divisiones policiales (incluyendo canes, drones y helicópteros), se realizó de manera simultánea entre las 19 y las 22 horas en 15 barrios populares de la Capital Federal, marcando un hito sin precedentes en la lucha contra el crimen organizado local.
IMPORTANTE: Operación "Tormenta negra": la Ciudad desplegó un operativo sin precedentes en villas porteñas
El saldo arrojó 27 personas detenidas, principalmente por infracciones a la Ley de Estupefacientes, encubrimiento, resistencia a la autoridad y uso de armas impropias (cuchillos y facas). El detalle de las aprehensiones se distribuyó de la siguiente manera:
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Villa 31: 6 detenidos.
Barrio Zavaleta: 4 detenidos.
Villa 1-11-14: 4 detenidos.
Barrios 20 y Cildañez: 4 detenidos.
Fátima, Carrillo y Piletones: 3 detenidos.
Barrios 15 / Inta / Bermejo / Mugica: 3 detenidos.
Rodrigo Bueno: 2 detenidos.
Carbonilla y Fraga: 1 detenido.
Además de las detenciones, los uniformados lograron el cierre definitivo de cinco búnkers de acopio y venta de droga. Paralelamente, la Agencia Gubernamental de Control clausuró 25 comercios irregulares, destacándose principalmente locales que funcionaban como salitas médicas clandestinas o pantallas para la reventa de teléfonos celulares de origen ilícito.
El mensaje del Gobierno porteño
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, supervisó personalmente los avances del operativo en la Villa 31 de Retiro y dejó un contundente mensaje sobre la política de seguridad que busca implementar la Ciudad para frenar el avance del delito.
"Nunca antes hubo un operativo como este. Tiene un solo objetivo: proteger el estilo de vida de la Ciudad de Buenos Aires, donde no vamos a tolerar que vengan a instalar la inseguridad, el narcotráfico ni el narcomenudeo", enfatizó.
En la misma línea, advirtió sobre la migración del delito: "Nosotros vamos a proteger esta Ciudad, que está en riesgo por el delito instalado en el conurbano, y no queremos que lo peor del conurbano se instale entre nosotros. El que venga de afuera a molestar a los porteños que sepa que lo vamos a meter en cana. Y si es extranjero, que tenga la certeza de que lo mandamos de vuelta a su país".
Este plan de ordenamiento del espacio público se suma a otras medidas recientes, como la recuperación de 780 propiedades usurpadas que funcionaban como "aguantaderos" y la liberación de 68 kilómetros lineales que estaban ocupados de manera ilegal por manteros en distintos centros comerciales a cielo abierto.
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