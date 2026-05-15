Operativo "Tormenta Negra": la fila de motos y autos secuestrados llegaría desde el Obelisco hasta Callao

El saldo arrojó 27 personas detenidas, principalmente por infracciones a la Ley de Estupefacientes, encubrimiento, resistencia a la autoridad y uso de armas impropias (cuchillos y facas). El detalle de las aprehensiones se distribuyó de la siguiente manera:

Villa 31: 6 detenidos.

Barrio Zavaleta: 4 detenidos.

Villa 1-11-14: 4 detenidos.

Barrios 20 y Cildañez: 4 detenidos.

Fátima, Carrillo y Piletones: 3 detenidos.

Barrios 15 / Inta / Bermejo / Mugica: 3 detenidos.

Rodrigo Bueno: 2 detenidos.

Carbonilla y Fraga: 1 detenido.

Además de las detenciones, los uniformados lograron el cierre definitivo de cinco búnkers de acopio y venta de droga. Paralelamente, la Agencia Gubernamental de Control clausuró 25 comercios irregulares, destacándose principalmente locales que funcionaban como salitas médicas clandestinas o pantallas para la reventa de teléfonos celulares de origen ilícito.

El mensaje del Gobierno porteño

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, supervisó personalmente los avances del operativo en la Villa 31 de Retiro y dejó un contundente mensaje sobre la política de seguridad que busca implementar la Ciudad para frenar el avance del delito.

"Nunca antes hubo un operativo como este. Tiene un solo objetivo: proteger el estilo de vida de la Ciudad de Buenos Aires, donde no vamos a tolerar que vengan a instalar la inseguridad, el narcotráfico ni el narcomenudeo", enfatizó.

En la misma línea, advirtió sobre la migración del delito: "Nosotros vamos a proteger esta Ciudad, que está en riesgo por el delito instalado en el conurbano, y no queremos que lo peor del conurbano se instale entre nosotros. El que venga de afuera a molestar a los porteños que sepa que lo vamos a meter en cana. Y si es extranjero, que tenga la certeza de que lo mandamos de vuelta a su país".

Este plan de ordenamiento del espacio público se suma a otras medidas recientes, como la recuperación de 780 propiedades usurpadas que funcionaban como "aguantaderos" y la liberación de 68 kilómetros lineales que estaban ocupados de manera ilegal por manteros en distintos centros comerciales a cielo abierto.