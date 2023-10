Massa a las petroleras: "Si el martes a la noche no está resuelto, desde el miércoles no van a poder exportar ni un barco"

La advertencia de Massa: "El petróleo argentino es de los argentinos"

Y afirmó: "Para que quede claro si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento de combustibles, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación porque primero el petróleo de los argentinos es para los argentinos; y en segundo lugar, esto es muy importante para las provincias del norte y el centro, les guste o no les guste a las petroleras vamos a hacer crecer el cupo de biocombustibles, porque es clave para el crecimiento y abastecimiento de las metas ambientales del país”.

En este contexto, Sergio Massa subrayó: "En un país donde el otro candidato a presidente niega el cambio climático y dice que el Estado no tiene que intervenir en los precios, los argentinos tienen que saber que si el Estado no regulara el precio del litro de nafta sería de $680. La discusión es el 19 de noviembre si cada argentino paga o no $680 o paga valor de hoy. Esa es la diferencia entre los dos proyectos de país. Lo vimos con el transporte”.

"Lo podemos ver con el transporte, con la luz, los tucumanos pasarían a pagar 140% más de luz y en los combustibles", remarcó.

El comunicado de las petroleras

El sábado, las empresas refinadoras de petróleo YPF, Raízen (licenciataria de la marca Shell), Trafigura (Puma) y y Axion dijeron que el abastecimiento de combustibles en el mercado interno se irá normalizando.

"Respecto de la situación actual de abastecimiento del sistema de combustibles, la cual se irá normalizando en los próximos días, queremos señalar que el mismo ha experimentado una serie de eventos en los últimos días que lo ha exigido al límite de su capacidad", explicaron en un comunicado.

Entre estos eventos, mencionaron los niveles extraordinarios de demanda, especialmente en los últimos 15 días -fin de semana largo, elecciones donde se produce un pico de movilidad de personas, inicio de la siembra agrícola, entre otros-.

Además, se produjo una dependencia mayor a la habitual de importaciones de combustibles por paradas programadas en algunas refinerías; y, más recientemente, una sobredemanda generada por una expectativa de desabastecimiento.

Por su parte, la secretaria de Energía, Flavia Royon, señaló en declaraciones a Radio Provincia que "en dos o tres días" se normalizará la provisión de combustibles.

La funcionaria ratificó, además, que se pusieron en marcha conversaciones con las petroleras "para acordar un sendero con razonabilidad, escalonado; no va haber aumentos abruptos de precios ni va haber una devaluación que aliente maniobras especulativas".

Royon dijo que en las últimas horas "ya bajaron dos barcos y se está bajando el tercero para atender el pico de demanda que hubo" en combustibles y que la normalización del servicio "puede demorar dos o tres días".

El viernes, la Secretaría de Energía acordó con las principales operadoras petroleras del país la importación de diez barcos de combustible para atender el aumento de la demanda.