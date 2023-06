Massa repudió el ataque de un dirigente de Milei contra Franco Rinaldi

Además, se pronunció el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, respaldó vía Twitter a Rinaldi, , quien sufre una discapacidad motriz.

"Lamento las palabras discriminatorias del candidato Libertario Lucas Luna, hacia Franco Rinaldi, candidato del PRO, que exceden la política y lesionan valores de una sociedad plural e integradora", expresó De Pedro, y opinó que al ahora excandidato libertario al Parlasur "su falta de empatía le impiden ver el dolor y sufrimiento que puede causar a otros".

En las últimas horas, se viralizó un fragmento de un espacio (al estilo de un "vivo") en Twitter donde el dirigente libertario y candidato al Parlasur Luna dijo que "nadie, nadie votaría jamás, y lo digo con toda la buena leche del mundo, nadie quiere votar a un discapacitado", en referencia a Rinaldi, quien competirá en las próximas PASO encabezando una lista de JxC de legisladores porteños.

Por su parte, Rinaldi respondió a estos dichos y expresó su "rechazo profundo a las declaraciones" y aclaró que "nadie es votado por su discapacidad, pero tampoco deja de serlo. Creo que soy una buena prueba de que una persona con discapacidad puede ser tremendamente elegible y eventualmente muy votada", finalizó.

También se viralizaron las palabras de la candidata a intendenta de la ciudad de Córdoba por La Libertad Avanza, Verónica Sikora, hacia la hija de Juez quien tiene parálisis cerebral.

La dirigente cuestionaba que su padre (candidato a gobernador en la provincia) mostrara el video donde la joven concurría por primera vez a votar acompañada por su familia.

Desde la oposición, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial por JxC, Horacio Rodríguez Larreta, también repudió "los dichos discriminatorios de los candidatos de La Libertad Avanza contra Franco Rinaldi y Milagros, la hija de Luis Juez".

Y agregó que "trabajamos día a día para poder construir una sociedad más inclusiva, plural y empática. No vamos a dar lugar a las ofensas y a las bajezas, y mucho menos si es para conseguir un voto más".

Desde la cuenta de Twitter verificada del precandidato presidencial Javier Milei respondieron a los comentarios sobre la noticia argumentando que Lucas Luna "ya está fuera del espacio". Y fuentes partidarias dijeron de manera rotunda a Télam: "Se lo echó, se le pidió que se baje" de la candidatura.

En tanto, Luis Juez respondió a la representante libertaria en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter junto a su hija y esposa.

"Hola Vero, ¿cómo estás? Nosotros no te conocemos, pero ella es nuestra hija y estamos orgullosos de ella como de Martín y Agustina, que también son nuestros hijos. El domingo cumplió un sueño, porque la primera vez que en 22 años, figuró en el padrón y fue su primer voto. Por eso fuimos todos, terriblemente orgullosos para que fuera a votar, para que pueda ejercer su derecho constitucional para elegir y ser elegida", indicó el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio.

Y agregó: "Vos que vas a ser candidata, sabés que es un derecho que tiene cada ciudadano. Milagros tenía que estar votando y no estar escondida en la casa como vos nos proponés". Indicó: "Estamos muy orgullosos de nuestros hijos y no tenemos nada que esconder. Lo exhibimos con mucho orgullo y a ella (Milagros) en particular porque es el motivo de nuestra vida".