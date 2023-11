Personalidades de la cultura marchan masivamente para defender la democracia

No obstante, aclaró que de todos modos no se puede votar a quien sufre de “inestabilidad emocional”, explicando que “yo he sido su productor y lo conozco”. “Es el momento de defender la unidad nacional, nuestra cultura, la educación pública y la democracia para siempre”, añadió Artaza.

Entre las consignas más coreadas están “Massa presidente” y “Milei, basura, vos sos la dictadura”, en referencia al negacionismo expresado por el candidato con relación a los crímenes de lesa humanidad ejecutados por la dictadura cívica-militar.

El actor Patricio Contreras dijo estar en la marcha “defendiendo la democracia, la cultura y a una sociedad justa y buena”, dijo tener “la peor de las opiniones” sobre Javier Milei porque “se trata de candidato de una extravagancia enfermiza”.

Por su parte, el también actor Fernán Mirás dijo que “estamos acá porque tenemos muchísima preocupación” porque “estamos a punto de descubrir cuál es el diagnóstico de la Argentina, cómo estamos psiquiátricamente”.

“Vos podés votar por un montón de opciones pero no podés votar fuera de cierta racionalidad”, sostuvo, señalando que Milei “es una opción que políticamente no comparto y me parece nefasta, y que muchas cosas que platea están por fuera de la democracia”.

NOTA EN DESARROLLO