Tiene 63 años, trabaja para una app de delivery y votó a Sergio Massa: la historia del tío de Javier Milei

Chicho contó que votó a Sergio Massa y que no mantiene mucho vínculo con su sobrino. "Muy buen arquero Javier. Una vez lo llamé porque nos faltaba uno para un partido en cancha de once. Él estaba en la sexta, creo, de Chacarita. Jugó bárbaro. La cancha la pagué yo porque lo había invitado", dijo y agregó: "Cuando Javier estaba en la tele, si enganchaba una película que me gustaba cambiaba de canal. Los debates los vi. El primero, que le fue más o menos. El del balotaje, ahí estuvo mejor. A mí me avisó una prima que Javier había ganado. Me escribió un mensaje: Tu sobrino es Presidente".

Además, afirmó: "Yo no creo que Javier tenga tantos votos, lo habrá votado la juventud" y reveló: "Nunca quise saber nada con ellos". Caracterizó al ala de la familia del Presidente como "refinados, guapos. Medio chantas. Cuando fue el cumpleaños de 15 de Karina, ahí en Villa Urquiza, yo me fui. Me fui a casa en el colectivo. Mi mamá cumplió años y un perfumito le regalaron. Una cosita."

El enojo de Chicho con el padre de Javier Milei

También se mostró enojado porque su hermano nunca lo invitó a La Bombonera. "Una vez vino un primo nuestro de Italia. Y Beto, que tiene palco en la cancha de Boca, le dijo al primo que lo iba a llevar. Yo soy de Boca. Y soy el hermano. ¿A vos te parece? A mí, que me podía llevar en cualquier momento, nunca me invitó", aseguró.

Sobre la llegada de su sobrino a la Presidencia aseguró: "Mis amigos me dicen 'pero si ahora es el Presidente, Chicho, escribile' pero… No, no. Yo espero que le vaya bien a él. Pero, no sé. No me interesa tanto".

Sin embargo, reveló que le mandó un mensaje por Facebook hace una semana. "Felicitaciones Javier soy Juan José hijo de Chicho y Marcela fuerte abrazo PRESIDENTE", le escribió.