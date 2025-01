Sigue la fuga en el PRO: Luis Juez admitió que le gustaría ser candidato de La Libertad Avanza en 2027

Así lo admitió este jueves, apenas unas horas después de alejarse de la conducción del bloque del PRO, en diálogo con Re. Consultado acerca de si le gustaría ser candidato de La Libertad Avanza en 2027, Juez no dudó: "me gustaría ser candidato de una continuidad de un modelo que acierte de una vez por todas a los problemas que tiene la Argentina, te lo digo con toda sinceridad, siendo parte de los fracasos que ha tenido la Argentina, me gustaría que arranquemos de una vez por todas, que levantemos la vara y que la discusión vaya por otro lado".

Y siguió: "lo digo sin traicionar mis convicciones y lo podes ver en cómo vote en cada sesión, con mi absoluta convicción de que creo que hay que acompañar al gobierno. Lo digo con sinceridad, creo que hay que acompañarlo, hay que darle herramientas, hay que darle la posibilidad de que exprese lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer".

Sobre su salida de la titularidad del bloque macrista en la Cámara Alta fue lapidario: "no me gusta que me digan cómo tengo que votar".

Tras ser reemplazado por Alfredo De Ángeli, Juez criticó "las operaciones" dentro de su espacio y siguió apuntando contra el macrismo y su estructura absolutamente verticalista. "No soy empleado de nadie. Eso irrita a los que tienen mucho poder o creen que lo tienen. Pero yo siempre fui sincero, y eso molesta", aseguró en diálogo con Radio Mitre.

"Creo que un presidente de bloque tiene que tener cierta cuota de disciplina, y yo no sirvo para eso. No me gusta que me operen telefónicamente, ni que me digan cómo tengo que votar. Siempre voto por convicción, y si me equivoco, lo hago con honestidad intelectual”, insistió.