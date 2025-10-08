Diputados aprobó la reforma que limita los DNU en general, pero se frenó en particular: decide el Senado

Embed

En resumen, la oposición buscaba limitar la vida útil de los DNU a 90 días para obligar al Gobierno a negociar y obtener la ratificación del Congreso en ese breve lapso.

Aunque el proyecto de reforma contenía otros cambios importantes (como la derogación con el rechazo de una sola cámara y la prohibición de decretos "ómnibus"), el Artículo 3 era la clave para invertir la lógica de la validez y fue el que no logró la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados, obligando al proyecto a volver al Senado.