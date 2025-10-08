Diputados aprobó la reforma que limita los DNU en general, pero se frenó en particular: decide el Senado
Con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 7 abstenciones, la Cámara baja aprobó la norma en general pero no obtuvo el mismo resultado en la particularidad.
Con el dictamen de mayoría alcanzado el martes de esta semana en el plenario de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Asuntos Constitucionales, la oposición logró debatir la modificación del régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en la sesión de este miércoles 8 de octubre en Diputados.
De esta manera, con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 7 abstenciones, avanzó con la reforma que limita los DNU de Milei, aunque en general.
No obstante, lo que parecía ser un golpe contundente de la oposición contra el Gobierno se complicó dramáticamente durante la votación artículo por artículo, o lo que también se conoce como votación en particular.
El punto central de la reforma, el artículo 3, que buscaba limitar la vigencia de los decretos a 90 días (hoy no tiene límite de vigencia) para forzar su convalidación parlamentaria, fue rechazado por no alcanzar la mayoría absoluta necesaria de 129 votos positivos.
La propuesta se quedó a las puertas, obteniendo solo 127 votos a favor, frente a 90 en contra y 17 abstenciones. Este fallo en un artículo medular impidió que la iniciativa se convirtiera en ley ese día, ya que todos los artículos debían ser ratificados para mantener el texto intacto tal como había llegado del Senado.
En resumen, la oposición buscaba limitar la vida útil de los DNU a 90 días para obligar al Gobierno a negociar y obtener la ratificación del Congreso en ese breve lapso.
Aunque el proyecto de reforma contenía otros cambios importantes (como la derogación con el rechazo de una sola cámara y la prohibición de decretos "ómnibus"), el Artículo 3 era la clave para invertir la lógica de la validez y fue el que no logró la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados, obligando al proyecto a volver al Senado.
