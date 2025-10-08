Qué dice el contrato millonario que hunde más a José Luis Espert: el pedido de Fred Machado a cambio

Con semejante oferta sobre la mesa, el diputado libertario -que este miércoles pidió licencia hasta el final de su mandato- decidió aceptar los términos y firmó el contrato el 7 de junio de 2019 en la Ciudad de Buenos Aires.

En el último párrafo del documento consta que "en caso de que cualquier controversia surja entre las partes como consecuencia de la interpretación o ejecución de este contrato se someten a la competencia de los Tribunales Ordinario (sic) de Nueva York de los Estados unidos (sic) de America".

Aún no se está del todo claro cómo llegaron a conocerse Fred Machado y José Luis Espert, pero el economista firmó el contrato y llegó a cobrar dos de esos diez pagos, y si no hubiese aparecido el contrato que se difundió este miércoles aún se atribuiría esa suma a un aporte del empresario a la campaña presidencial del ahora diputado libertario.