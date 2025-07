Siguen los despidos: el Gobierno corrió de su cargo al director del Museo Histórico Nacional

Desde la Secretaría de Cultura informaron que el cambio forma parte del inicio de un proceso de concursos para cargos directivos en museos nacionales, aunque aún no se abrió ningún llamado formal. También aseguraron que no habrá despidos en el MHN, una preocupación creciente ante los recortes presupuestarios.

La salida de Di Meglio se da en medio de varios conflictos económico, como es la falta de pago a empresas de seguridad que trabajan en varios museos nacionales, entre ellos el MHN, lo que derivó en que no pudieron abrir sus puertas con normalidad en los últimos meses. Además, tras el cierre del Museo Nacional de la Historia del Traje a comienzos de año, fue el MHN el que debió absorber su colección y parte del personal.

Una de las hipótesis que circula sobre esta decisión, fue su rechazo a la iniciativa oficial de trasladar el sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos, luego de haber sido donado al MHN en 1896 por Manuela Rosas: “Es un cambio de rumbo, evidentemente. Me sorprendió porque al museo le está yendo objetivamente bien. No me dieron razones, así que fue bastante sorpresivo. Me apena porque estábamos trabajando en una muestra nueva”, dijo el historiador a La Nación.

Durante su gestión, iniciada en 2020, Di Meglio incorporó nuevas miradas historiográficas, con fuerte anclaje en la investigación académica. Su reemplazante, Rodríguez Aguilar, representa una perspectiva más clásica, centrada en los próceres y fechas clave de la historia argentina.

De acuerdo a trascendidos, el historiador regresará al CONICET como investigador y seguirá dictando clases en la UBA. Su salida se suma a otros recambios dispuestos por la gestión de Javier Milei en museos nacionales: ya fueron reemplazadas Paola Rosso Ponce (Casa del Acuerdo de San Nicolás) y Cecilia Guerra Orozco (Casa Histórica de Tucumán), todas designaciones directas por parte del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

La medida fue cuestionada por el personal del museo y por diversas figuras del ámbito cultural e intelectual, entre ellas Roy Hora, Magdalena Candioti, Ezequiel Adamovsky y Pablo Avelluto, quienes expresaron su preocupación por lo que interpretan como una decisión ideológica.