Tenso: diputados del PRO cruzaron a Silvia Lospennato por votar contra los vetos de Javier Milei
La decisión de la diputada de no aliarse a La Libertad Avanza desató críticas e ironías internas, lo que derivó en un tenso momento que fue captado por una periodista.
La interna del PRO volvió a quedar al descubierto en el Congreso, en medio del tratamiento del veto presidencial a las leyes de Financiamiento Universitario y de la Emergencia Pediátrica, donde diputados aliados a La Libertad Avanza (LLA) cruzaron a Silvia Lospennato por votar contra el Gobierno de Javier Milei.
El conflicto estalló en el recinto. En un irónico discurso, Alejandro Finocchiaro había apuntado contra sus propios compañeros de bancada, y en una velada crítica a quienes se oponían al veto, afirmó que si el Congreso fuera como el Parlamento inglés, algunos colegas "podrían sin pudor cruzar hacia las gradas de enfrente donde habita la alegre banda populista que quiere tumbar a este Gobierno".
Las palabras de Finocchiaro cayeron mal en el bloque. Según informó Clarín, la diputada Lospennato le recriminó la comparación, ya que entendió que el mensaje de "cruzar de vereda" era para ella.
Lospennato, que había adelantado que votaría en contra del veto, se trenzó en un cruce verbal con Finocchiaro, lo que forzó la intervención del jefe del bloque, Cristian Ritondo.
A pesar de los esfuerzos del presidente de bloque del PRO por calmar la discusión, el cruce entre los diputados continuó, y el momento quedó registrado por el celular de un periodista, lo que expuso la profunda división dentro del partido.
Uno por uno, los diputados que votaron en contra del Financiamiento Universitario
