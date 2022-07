Jonatan Viale se burla de CV de Silvina Batakis: papelón

La cuestión es que minutos después se conoció la formación académica de Batakis y quedó pagando...

La formación académica de Batakis

• Doctoranda en “DesarrolloEconómico”,Universidad Nacional de Quilmes. Desde 2016.

• Master en “EconomíaAmbiental”,Universidad de York,Inglaterra,2002.

• Magíster en “Finanzas Públicas Provinciales y Municipales”, Universidad Nacional de La Plata, 2001.

• Posgrado“Ambiente,Economía y Sociedad”,FLACSO,1999.

• Licenciada en Economía, Universidad Nacional de La Plata, 1994.

2. Becas, Premios y Honores

• Premio “Mujeres Innovadoras 2014” del Senado de la Provincia de Buenos Aires por ser la primera mujer Ministra de Economía en la historia de la provincia de Buenos Aires y por la labor innovadora y comprometida al frente del Palacio de Hacienda bonaerense. Elección popular.

• Premio “La mujer en la Política 2013”, distinción de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires.

• Beca “Mobilité Programme” 2009, otorgada por International Relations and Cooperation- Rhône-Alpes.

• Beca“Chevining ”2001. Beca del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido.

• Beca “Consejo Federal de Inversiones” 1999, CFI.

• Mención especial “30o Jornadas Finanzas Públicas” Universidad Nacional de Córdoba, 1997.

• Beca “Organización de los Estados Americanos”, 1996.

3. Cursos de Posgrado, Congresos y Seminarios

• 2011: “Campaña y Gobernanza Política”, Foro de Líderes del Sector Público, The George Washington University.

• 2010: “16th International Conference on Concurrent Enterprising”, Lugano, Suiza.

• 2009:“EnergíasRenovables”Lyon,Francia.

• 2006 :“Economía del agua”, Universidad Nacional de La Pampa.

• 2004: “Mejora de las capacidades para el Mecanismo para un Desarrollo Limpio”, Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.

• 2000: “Curso Internacional de Políticas e Instrumentos de Descentralización Fiscal en América Latina”, ILPES, CEPAL, Naciones Unidas, Santiago, Chile.

• 1997: Seminario Taller, “Los aspectos Ambientales y su relación con la Economía, el Presupuesto y los Estados contables”, Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, ASAP, Buenos Aires, Argentina.

• 1996: “Cuentas Ambientales y de Recursos Naturales”; Organización de los Estados Americanos, Centro Interamericano de Enseñanza de Estadística -CIENES-, Santiago, Chile. Beca otorgada por la OEA.

• 1996: Seminario Taller, “Aspectos básicos de la gestión ambiental”; Facultad de Ingeniería de la UNLP., Área Gestión Ambiental, La Plata, Argentina.

• 1995: Seminario Taller, “Desarrollo urbano, planes y proyectos”; Fundación Facultad de Ingeniería de la UNLP, La Plata, Argentina.

4. Actividad Académica

• Profesora en la cátedra Economía Ambiental, Universidad Nacional Arturo Jauretche. Desde 2018.

• 2018-2019: Co-directora tesis de maestría. “Costos ambientales por la falta de conexionado de los domicilios a la red de cloaca”.

• Profesora en la cátedra Finanzas Públicas, Universidad Nacional de Avellaneda. Desde 2017.

• 2007-2009: dictado del módulo “Economía y Gestión Ambiental” en el Máster Gestión de

• Recursos Hídricos. Facultad de Ingeniería de la UNLP.

• 2005-2006: Profesora titular en la cátedra “Economía Ambiental”, Universidad Nacional de

• General Sarmiento.

• 1998-2009: dictado del módulo “Economía Ambiental” en la materia de grado Ecología y Medio Ambiente. Facultad de Ingeniería de la UNLP.

5. Actividad Profesional, selección

• Desde diciembre de 2019, Secretaria de Provincias, Ministerio del Interior de Argentina. Primera mujer en ocupar ese cargo.

• 2016 – 2019: Asesora unidad intendente, municipio de Florencio Varela.

• 2016 – 2019: Asesora Directorio Banco Ciudad.

• 2011 – 2015: Ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Primera mujer en ocupar ese cargo.

• 2009 – 2011: Subsecretaria de Hacienda del Ministerio de Economía de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires.

• 2009 – 2015: Representante ante el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, ante la Comisión Federal de Impuestos y ante el Consejo Federal de Inversiones.

• 2009: Jefa de Gabinete de Asesores del Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires.

• 2009:Directora Provincial de Zonas Francas de la Provincia de Buenos Aires.

• 2008–2009:Asesora del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires.

• 2008: Directora Provincial de Economía Ambiental y Energías Alternativas del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires.

• 2004 – 2007: Investigadora-Docente en el Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento.

• 2003–2008:Presidente del Centro de Estudios Federales.

• 2002 – 2003: Asesora en la Subsecretaría de Relaciones con Provincias, Ministerio de

• Economía de la Nación.

• 1996 – 2001: Coordinadora, Directora y Directora Provincial de Estudios Económicos sucesivamente en el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.

• 1996 – 1996: Secretaría de Minería e Industria, Ministerio de Economía de La Nación.

• 1995 – 1996: Asistente técnico en la Formulación del Plan Director de Agua Potable y Saneamiento para el Conurbano Bonaerense. Fundación Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Plata.

• 1992 – 1994: Asistente técnico en la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires.

6. Libros y Trabajos Publicados

• “Re-enfocando las Finanzas Públicas. Reflexiones sobre el quehacer argentino”, en Tiempo de Reconstrucción, Colección Observatorio de Políticas Públicas, Universidad Nacional de Avellaneda, 2020. Coautora.

• “Las finanzas públicas de la Provincia”, en Radiografía de la Provincia de Buenos Aires, Ed. Siglo XXI y Universidad Nacional de Quilmes, 2019.

• “Construir un horizonte de futuro”, Ed. Punto de Encuentro, 2019.

• “Historia y reformas del impuesto inmobiliario rural en Buenos Aires: 1821-2014”, coautora.

• Editorial UNIPE, 2015.

• “Valoración de servicios ecológicos aplicados al manejo de cuencas hidrográficas”, 2008,

• coautora. En De los Ríos no me río, Fundación AVINA.

• “Pollution, income inequality and no convexities”, ASAE-CFI; 2005.

• “La economía y su relación con los recursos naturales y ambientales”, ASAE-CFI; 2004.

• “Un modelo mixto de instrumentos económicos para controlar la contaminación: aplicación para la provincia de Buenos Aires”, ASAE-CFI; 2004.

• “Sistema de inversión pública”, RAFAM Tomo VII, Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires; 2002; participación.

• “La autonomía en los municipios argentinos”, Cuadernos de Economía No56, Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires; 2001; coautora.

• “La Evolución de Medio Ambiente en los Medios Gráficos”, FLACSO; 1999; coautora.

• “Finanzas Públicas y Medio Ambiente: los instrumentos económicos”, 30o Jornadas de Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de Córdoba, 1997, mención especial; y Aplicación Profesional No20, marzo de 1998; coautora.

• “La racionalidad económica aplicada a la cuestión ambiental”, Serie Cuadernos de Economía No34, Ministerio De Economía Provincia de Buenos Aires, diciembre de 1997; coautora.

• “La Economía y su Relación con los Recursos Naturales y Ambientales”, Terceras Jornadas Científicas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, octubre de 1997.

• “Los determinantes del precio de la tierra”; Jornadas de Asociación Agrícola en Bariloche, 1992; coautora.

7. Charlas Específicas Dictadas, selección

• 2009 en adelante: Numerosas disertaciones sobre federalismo fiscal, economía provincial, política tributaria, manejo de deuda, equidad territorial, desarrollo, entre otros temas.

• 2008: “Valoración y Valuación Económica de los Residuos”. XIII Congreso Iberoamericano de Residuos y Aseo Urbano, Comodoro Rivadavia. Chubut.

• 2007: “Argentina 2008, Perspectivas Económicas Locales en un Contexto Internacional Volátil”. Seminario Empresarial Interno, Rafaela, Santa Fe.

• 2004-2006: “Finanzas Públicas Provinciales” en el Seminario Taller “Federalismo Fiscal y Gestión Pública”, Asociación Argentina de Evaluación, FOSIP -Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública- Préstamo Banco Mundial 3958-AR y Gobierno Provinciales.

• 2004: “Economía Ambiental”, Ciclo de Actualización de instrumentos de gestión para políticas públicas. CFI/ASAE.

• 2000: “Ciudad de Buenos Aires, Caracterización y resultados de la gestión reciente”, Fundación para la Integración Federal, Buenos Aires, Argentina.

• 2000: “El estado argentino”, ILPES, CEPAL, Naciones Unidas, Santiago, Chile.

• 2000: “El municipio como gestor de procesos productivos autosostenibles”, ILPES, CEPAL,

• Naciones Unidas, Santiago, Chile.

8. Algunos Trabajos No Publicados

• “TheSouth-Northdebate,theglanceofa Latin Americansquatting”,University of York,2002.

• “Enforcement and pollution control, an economic point of view”, University of York, 2001.

9. Asistencia a Congresos y Similares, selección

• Jornadas de Economía Política, EPPA. VariosAños

• Jornadas de Economía Monetaria e Internacional, UNLP. Varios años.

• Jornadas de Federalismo Fiscal,UNLP.Variosaños.

• Reunión de la Asociación de Economía Política. Varios años.

• Jornadas de Finanzas Públicas, UNC. Varios años.

• 25y26/11/1999:“Foro Aire y Ruido en la Ciudad de BuenosAires”.Fundación Ciudad.

• 22/04/1997: “3o Jornadas obre Ley de Radicación Industrial ”Centro de Estudios Bonaerense.

10. Participación en Organizaciones Profesionales

• Presidente, Vice-Presidente, Coordinadora Académica del Centro de Estudios Federales - CEFED- Asociación Civil IGJ No 1723773.

• Miembro de la FUNIF–Fundación para la Integración Federal-.

• Miembro de AchA-Asociación Chevening Argentina-.