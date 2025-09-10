Javier Milei vetó de forma total la Ley de Financiamiento Universitario

La norma venía de ser aprobada, con abrumadora mayoría, por el Senado. Con 58 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones, los legisladores dieron un nuevo revés a Milei, en una noche en la que además se trató la Ley de Emergencia pediátrica y los decretos del Ejecutivo que avanzan sobre organismos estatales como el INTA y Vialidad Nacional.