El Gobierno va por la desregulación de la compraventa de inmuebles: todos los detalles
Federico Sturzenegger aseguró que la desregulación del mercado inmobiliario "es una prioridad" para el gobierno de Javier Milei y advirtió que "los colegios inmobiliarios son un problema".
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue tajante: "los colegios inmobiliarios son un problema”. Y así anticipó que el gobierno de Javier Milei tiene, en la desregulación del mercado inmobiliario, una de sus prioridades para este año.
En el marco de su presentación ante desarrolladores e inmobiliarios reunidos en el evento "Real state 2026: expectativas y realidad", Sturzenegger aseguró que "el problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado” y cuestionó la imposición de honorarios mínimos, la obligatoriedad de matriculación y la existencia de barreras de entrada que limitan la competencia.
“Que un Colegio Profesional ponga un precio mínimo es una aberración social”, sentenció Sturzenegger y siguió: “cuando una norma fija precios o restringe quién puede ofrecer un servicio, en realidad está transfiriendo ingresos de la sociedad hacia un grupo específico”.
En ese sentido ratificó que enviarán en los próximos meses al Congreso de la Nación un paquete legislativo para avanzar en la desregulación del sector para “eliminar los privilegios que hoy encarecen la construcción y la intermediación comercial”. La intención oficial es avanzar hacia un mercado “más libre, dinámico y competitivo”, donde “los servicios se valoren por su calidad y no por imposiciones legales”, remarcó.
La idea, insistió, es eliminar lo que denominó “costos de intermediación innecesarios”.
Asimismo Sturzenegger defendió la derogación de la Ley de Alquileres por medio del DNU 70/2023. “El marco actual está totalmente desregulado y eso permitió que el mercado vuelva a funcionar”, sostuvo. Según explicó, durante años las restricciones (como los plazos mínimos obligatorios o los esquemas rígidos de actualización) habían reducido la oferta y distorsionado los precios. Sin embargo dos años después de aquella derogación los precios de los alquileres subieron muy encima de la inflación y los inquilinos enfrentan cada vez más problemas para acceder a una vivienda.
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