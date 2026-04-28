El Gobierno va por la desregulación de la compraventa de inmuebles: todos los detalles

Federico Sturzenegger explicó detalles de la Reforma Laboral Federico Sturzenegger explicó detalles de la Reforma Laboral

En ese sentido ratificó que enviarán en los próximos meses al Congreso de la Nación un paquete legislativo para avanzar en la desregulación del sector para “eliminar los privilegios que hoy encarecen la construcción y la intermediación comercial”. La intención oficial es avanzar hacia un mercado “más libre, dinámico y competitivo”, donde “los servicios se valoren por su calidad y no por imposiciones legales”, remarcó.

La idea, insistió, es eliminar lo que denominó “costos de intermediación innecesarios”.

Asimismo Sturzenegger defendió la derogación de la Ley de Alquileres por medio del DNU 70/2023. “El marco actual está totalmente desregulado y eso permitió que el mercado vuelva a funcionar”, sostuvo. Según explicó, durante años las restricciones (como los plazos mínimos obligatorios o los esquemas rígidos de actualización) habían reducido la oferta y distorsionado los precios. Sin embargo dos años después de aquella derogación los precios de los alquileres subieron muy encima de la inflación y los inquilinos enfrentan cada vez más problemas para acceder a una vivienda.