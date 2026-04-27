Paro nacional en el Servicio Meteorológico Nacional: ATE convocó a una medida de fuerza contra los despidos

Aguiar también rechazó las declaraciones del funcionario sobre la estructura del organismo y señaló que el SMN no está compuesto únicamente por meteorólogos, sino por un entramado técnico que incluye observadores, especialistas en instrumental, informática y procesamiento de datos, entre otros perfiles. Y subrayó que el sistema combina tecnología automatizada con observación humana, un esquema que sigue siendo indispensable a nivel internacional.

En esa línea, el dirigente sindical cuestionó que, mientras se califica al sistema como obsoleto, no se presenten propuestas de modernización ni planes de inversión. Por el contrario, sostuvo que las medidas oficiales se limitan a recortes presupuestarios y reducción de personal.

El conflicto se da en el marco de un plan de ajuste que, según ATE, contempla el despido de 240 trabajadores del SMN, 130 en estaciones meteorológicas de todo el país y 110 en la sede central, lo que representaría cerca del 30% del personal civil del organismo.

Frente a este escenario, el sindicato exige la reincorporación de los trabajadores afectados y reclama una política de fortalecimiento del servicio. Plantea que cualquier proceso de modernización debe incluir inversión en equipamiento, mejoras salariales y ampliación de capacidades, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de un organismo considerado estratégico.