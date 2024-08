Tamara Pettinato habló sobre la denuncia por supuesto uso indebido de autos y aviones oficiales

“¿Es quizás una operación para perjudicarlo a él?”, consultó el cronista, a lo que Tamara Pettinato respondió: “Hay muchas cosas detrás pero no me corresponde hablar de todo. Estoy tranquila”.

Quién es José Glinski, el novio de Tamara Pettinato

José Glinski nació en Comodoro Rivadavia y tiene 43 años, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y vivió en Israel un tiempo.

En 2009, ingresó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dónde fue granan posiciones y durante la administración de Alberto Fernández fue nombrado como director nacional de la fuerza.

En tanto, en 2023, fue elegido como legislador por Unión por la Patria, en el momento de asumir su banca, dijo: “Es un orgullo, una alegría enorme y una responsabilidad aún mayor haber sido elegido diputado nacional por Chubut”. Según trascendió, es políticamente muy cercano a La Cámpora.

Qué dijo Tamara Pettinato de los videos con Alberto Fernández

Una semana después que se difundieran sus videos con el expresidente Alberto Fernández, Tamara Pettinato regresó a su programa en Blender, donde por primera vez habló del tema con un fuerte descargo apuntado, principalmente, al hostigamiento por parte de los medios de comunicación.

La conductora del programa "Final feliz" había hecho un descargo en sus redes sociales, y este jueves decidió volver al ciclo de streaming que la semana pasada había suspendido su emisión debido al escándalo mediático.

La filtración de los videos de Pettinato con Fernández se dio en simultáneo con la denuncia por violencia de género que lleva a cabo la ex primera dama, Fabiola Yañez, contra el exmandatario, algo a lo que también apuntó la mediática. "Hay un solo villano, y no soy yo", cerró su intervención.

Antes, sin leer y mirando a cámara, Tamara enumeró la serie de difamaciones que dijo recibir por parte de los medios, replicada en redes sociales, y hasta por el presidente Javier Milei, las que negó. "Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta VIP, que soy parte de asociación ilícita, que me quise levantar a Milei", lamentó.

"Son algunas de las cosas que escuché sobre mí, por haber ido a comer un día a Casa Rosada. Lo escuché de periodistas que tienen q que decir la verdad y lo escuché de Milei, decir que soy prostituta y que tengo una asociación ilícita", lamentó Pettinato.

La periodista negó haber escondido y escapado. "No tengo por qué. Me guardé unos días en mi casa por verme expuesta en algo que no quise", explicó", y agregó: "Es un video que no estaba en mi teléfono, sino que lo tenía una sola persona, o dos".

"Corrieron el foco de algo importante que es la denuncia por violencia de género. No tiene nada que ver mi video. Lo serio es la denuncia, tienen que investigar y escuchar a esa víctima. Hay un solo villano en esta historia y no soy yo", concluyó.