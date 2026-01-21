El momento en que un policía agrede salvajemente a un manifestante con muletas en el Congreso
En las imágenes difundidas por C5N se observa a un efectivo porteño empujar salvajemente a un manifestante, para dejarlo tendido en el piso.
Un nuevo miércoles de tensión se vivió en las inmediaciones del Congreso cuando un grupo de jubilados que marcharon y se concentraron para expresarse contra el ajuste del Gobierno de Javier Milei fue brutalmente reprimido por el operativo de la Policía de la Ciudad, incidentes que iniciaron por la agresión de un efectivo a un manifestante.
De acuerdo con el registro de C5N, hubo empujones y golpes contra los adultos mayores, en los primeros incidentes del año. Según testimonios, se iniciaron cuando la Policía porteña intentó identificar a dos manifestantes que estaban enmascarados.
Sin embargo, las cámaras del canal de noticias luego pasaron el momento exacto en que comenzó la tensión: fue cuando un efectivo empujó salvajemente a un manifestante, para dejarlo tendido en el suelo. La víctima llevaba muletas.
"Me duele todo el cuerpo. Estábamos sentados lo más tranquilo. Nos dijeron que robamos una moto. Se puso loco, me levantó del cogote con las patitas en el aire y me revoleó por el aire. Y después se armó un 'tole tole' con la gente", señaló luego el hombre en diálogo con el periodista de C5N.
La víctima del brutal ataque del policía porteño mostró que lleva el certificado de discapacidad, el cual mostró al efectivo antes de ser atacado.
NOTA EN DESARROLLO
Las Más Leídas
Dejá tu comentario