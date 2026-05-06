"Tiene que ser inmediato": Patricia Bullrich presiona a Manuel Adorni por su patrimonio

Patricia Bullrich sobre el rol de Javier Milei y la vara moral

Para la exministra, la continuidad del jefe de Gabinete dependerá estrictamente de la veracidad de los números que presente ante la Justicia y el Ejecutivo.

“Luego, el Presidente decidirá qué hacer al ver los números que presente. Si son correctos, cada uno deberá meterse en algún lado las declaraciones que se hicieron”, lanzó Bullrich, aunque aclaró: “Adorni deberá demostrar si tenía los fondos que gastó. Tiene que probar si hizo las cosas bien o no”.

Pese a la firmeza de sus reclamos hacia el vocero presidencial, Bullrich ratificó su lealtad incondicional al liderazgo de Javier Milei y al éxito del plan económico. “Estamos haciendo un esfuerzo inédito. Tenemos que salir adelante, no podemos fracasar esta vuelta. Si hay funcionarios que tienen que dar explicaciones, lo harán. Nos tenemos que guiar por los valores morales y hablarle de frente a la sociedad", argumentó.

Finalmente, la titular de la bancada libertaria en la Cámara Alta buscó desmarcarse de un rol acusador, aunque manteniendo la guardia alta. “Yo no me pongo en lugar de juez ni fiscal. Yo soy parte de este proyecto”, concluyó.