"Tiene que ser inmediato": Patricia Bullrich presiona a Manuel Adorni por su patrimonio
Para la exministra, la continuidad del jefe de Gabinete dependerá estrictamente de la veracidad de los números que presente.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, endureció su postura frente a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A través de una serie de definiciones tajantes, la legisladora exigió que el funcionario transparente sus cuentas para evitar que el escándalo siga afectando la credibilidad del Gobierno.
Bullrich fue categórica al señalar que la resolución de este conflicto no debería dilatarse, sugiriendo que la solución está al alcance de la mano del funcionario. “Adorni podría dar las explicaciones que faltan al presentar la declaración jurada actualizada. Se junta con el contador y la hace, es bastante sencilla”, presionó.
“Tiene que ser inmediato, porque necesitamos discutir otras cosas y no esto. La prueba cuanto antes, mejor. Estamos empantanados”, advirtió la senadora en declaraciones televisivas, sobre el impacto del caso en la agenda pública.
Patricia Bullrich sobre el rol de Javier Milei y la vara moral
Para la exministra, la continuidad del jefe de Gabinete dependerá estrictamente de la veracidad de los números que presente ante la Justicia y el Ejecutivo.
“Luego, el Presidente decidirá qué hacer al ver los números que presente. Si son correctos, cada uno deberá meterse en algún lado las declaraciones que se hicieron”, lanzó Bullrich, aunque aclaró: “Adorni deberá demostrar si tenía los fondos que gastó. Tiene que probar si hizo las cosas bien o no”.
Pese a la firmeza de sus reclamos hacia el vocero presidencial, Bullrich ratificó su lealtad incondicional al liderazgo de Javier Milei y al éxito del plan económico. “Estamos haciendo un esfuerzo inédito. Tenemos que salir adelante, no podemos fracasar esta vuelta. Si hay funcionarios que tienen que dar explicaciones, lo harán. Nos tenemos que guiar por los valores morales y hablarle de frente a la sociedad", argumentó.
Finalmente, la titular de la bancada libertaria en la Cámara Alta buscó desmarcarse de un rol acusador, aunque manteniendo la guardia alta. “Yo no me pongo en lugar de juez ni fiscal. Yo soy parte de este proyecto”, concluyó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario