El tajante pedido de Patricia Bullrich a Manuel Adorni: "No puede quedar la sensación de que somos iguales"

Patricia Bullrich le pidió la declaración de bienes a Manuel Adorni

En este marco, la senadora instó a Adorni a presentar de manera pública su declaración de bienes actualizada para despejar cualquier duda sobre el origen de los fondos utilizados en las reformas de su vivienda.

El punto más fuerte de su reclamo giró en torno a la superioridad moral que el Gobierno pregona desde su campaña. Bullrich fue enfática al señalar que el oficialismo no puede permitirse sospechas de corrupción que los igualen a gestiones anteriores.

“No puede quedar la sensación de que somos iguales a los que venimos a correr”, afirmó la legisladora, reforzando la idea de que la transparencia debe ser un pilar innegociable para los funcionarios de la actual administración, y agregó: “La característica que le va a dar este proyecto continuidad popular y capacidad de una argentina moderna: la reelección. Ahí hay que poner el acento”.

En diálogo con A24., la exfuncionaria sentenció: “Para eso Milei va a la cabeza, pero tienen que haber muchos dirigentes que sean capaces no solo de vivir del voto de Milei sino de aportar y generarle al proyecto más valor agregado”.

Con estas declaraciones, la presidenta del bloque libertario en la Cámara Alta se posiciona como una de las voces más críticas dentro del propio espacio, presionando para que el jefe de Gabinete aporte las pruebas necesarias con la mayor brevedad posible.