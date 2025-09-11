Tras el ataque de Milei a la educación, Axel Kicillof saludó a los maestros en su día: "Cuenten con nosotros"
El gobernador de Buenos Aires publicó un mensaje por el Día del Maestro luego de su fuerte crítica por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó un mensaje para saludar a los maestros en su día y "en un contexto donde la educación pública vuelve a ser atacada": “Cuenten con nosotros”, expresó luego de que el Gobierno nacional vetara la Ley de Financiamiento Universitario.
“En un contexto donde la educación pública vuelve a ser atacada, queremos reconocer a las y los maestros bonaerenses que la defienden día a día en las aulas y cuidan el futuro de nuestros pibes. Su trabajo es la base de cualquier transformación educativa. Cuenten con nosotros para seguir garantizando sus derechos. ¡Feliz día!”, publicó el gobernador en su cuenta de la red social X.
Ayer el Gobierno de Javier Milei vetara la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada recientemente en el Congreso y el mandatario provincial fue uno de los primeros en rechazar el veto a través de un duro mensaje en las redes sociales.
El gobernador consideró de esta manera que "vetar la ley de financiamiento universitario es desconocer el orgullo que siente nuestro pueblo por la educación pública, además de atentar contra su futuro y sus posibilidades de progreso".
En esta línea, haciendo referencia al resultado de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria superó a La Libertad Avanza, Kicillof consideró: “Parece que Milei no entendió el mensaje de millones de bonaerenses que rechazaron en las urnas este ataque despiadado al que viene sometiendo a la educación superior”.
"La universidad pública es parte de nuestra identidad y la vamos a defender cada vez que sea necesario", concluyó el gobernador bonaerense.
Convocan a marcha tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario
Oposición, gremios universitarios y federaciones estudiantiles ya convocan a una marcha que se realizará en la fecha en que la Cámara de Diputados convoque a una sesión para intentar revertir el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la federación estudiantil más importante del país, afirmó que si “hay veto, hay marcha”.
“Invitamos a todos los estudiantes, profesores, investigadores, no docentes y a toda la sociedad argentina a marchar al Congreso Nacional el día del tratamiento del veto en la cámara de Diputados. Contamos con tu presencia. No veten nuestro futuro”, concluyó la organización en X.
La Conadu Histórica, por su parte, difundió un plan de lucha que incluye una jornada de visibilización este jueves, un paro nacional docente y no docente el viernes y la Marcha Federal Universitaria “el día que el Congreso trate el veto”. Con un mensaje más conciso, también llamaron a un paro y marcha por la Ley de Financiamiento Universitario, en contra del veto presidencial.
