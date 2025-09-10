Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por vetar la Ley de Financiamiento Universitario: "Ataque despiadado"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1965939628583633386&partner=&hide_thread=false Vetar la ley de financiamiento universitario es desconocer el orgullo que siente nuestro pueblo por la educación pública, además de atentar contra su futuro y sus posibilidades de progreso.



Parece que Milei no entendió el mensaje de millones de bonaerenses que rechazaron en las… — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 11, 2025

En esta línea, Kicillof sostuvo que "parece que Milei no entendió el mensaje de millones de bonaerenses que rechazaron en las urnas este ataque despiadado al que viene sometiendo a la educación superior", en relación a las elecciones del pasado domingo donde Fuerza Patria arrasó contra La Libertad Avanza.

"La universidad pública es parte de nuestra identidad y la vamos defender cada vez que sea necesario", concluyó el gobernador bonaerense.