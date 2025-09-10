Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por vetar la Ley de Financiamiento Universitario: "Ataque despiadado"
El gobernador bonaerense lamentó que el Presidente no entendiera "el mensaje de miles de bonaerenses", en relación al reciente revés electoral que sufrió La Libertad Avanza.
El Gobierno de Javier Milei vetó este miércoles en forma total la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada recientemente en el Congreso, decisión que motivó el fuerte repudio del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
La norma contemplaba la actualización automática de salarios según la inflación, fondos para infraestructura, becas y fortalecimiento académico, además de un aumento progresivo de la inversión estatal en educación, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
La objeción total al proyecto de ley se fundamenta en la visión del Gobierno de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo que considera intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado
Como se presuponía, la decisión oficial ya generó un nuevo enfrentamiento con la oposición. Y el mandatario provincial fue uno de los primeros en rechazar el veto a través de un duro mensaje en las redes sociales.
El gobernador consideró de esta manera que "vetar la ley de financiamiento universitario es desconocer el orgullo que siente nuestro pueblo por la educación pública, además de atentar contra su futuro y sus posibilidades de progreso".
En esta línea, Kicillof sostuvo que "parece que Milei no entendió el mensaje de millones de bonaerenses que rechazaron en las urnas este ataque despiadado al que viene sometiendo a la educación superior", en relación a las elecciones del pasado domingo donde Fuerza Patria arrasó contra La Libertad Avanza.
"La universidad pública es parte de nuestra identidad y la vamos defender cada vez que sea necesario", concluyó el gobernador bonaerense.
