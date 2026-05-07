Tras las críticas de Javier Milei y Luis Caputo, Domingo Cavallo redobló la apuesta: "No la vio"

luis caputo y javier milei Luis Caputo y Javier Milei.

“Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy. Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir horrores de pronósticos”, completó.

La defensa y el contraataque de Cavallo

Conocidas esas afirmaciones, Domingo Cavallo usó su blog personal para defender sus argumentos sobre las políticas monetarias y cuestionar que Javier Milei haya visto la entrevista completa que originó la polémica.

“¿Qué le molestó a Milei de esta entrevista? Yo creo que no la vio”, escribió el exministro, advirtiendo que sus comentarios no fueron un ataque al Gobierno sino una simple descripción que el propio Milei ya había hecho pública.

“Si es por el comentario que yo hice sobre como interviene en el mercado Luis Caputo, me limité a repetir lo que el mismo Milei había dicho”, escribió con relación al estilo de trabajo del ministro de Economía, al que definió como el de un “trader”.

Cavallo insistió con su propuesta de “definir reglas de juego para el manejo monetario, cambiario y financiero” y avanzar en “una reforma monetaria que permita a todos los actores económicos comprender cómo se toman las decisiones en materia de política macroeconómica", señalando que se trata de “algo que de mis conversaciones con Milei en el pasado, yo siempre creí que él compartía”.