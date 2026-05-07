Tras las críticas de Javier Milei y Luis Caputo, Domingo Cavallo redobló la apuesta: "No la vio"
El exministro insistió con que el Gobierno debe liberar el sistema cambiario luego de que el Presidente y el titular del Palacio de Hacienda los fustigaran por “expropiaciones masivas” a la propiedad privada durante su gestión con Menem y De la Rúa.
Domingo Cavallo salió a responderle a Javier Milei y a Luis Caputo luego de que el Presidente y el ministro de Economía lo fustigaran por sus declaraciones en un canal de streaming, donde insistió en avanzar en una reforma monetaria con la liberación del sistema cambiario.
“El riesgo país va a bajar si hacen lo que yo les estoy diciendo. Para que siga bajando tienen que liberalizar completamente el mercado cambiario. Deben remover los controles de cambio y dejar que haya libre movimiento de capitales, que así como entran puedan salir”, aseguraba quien fuera titular del Palacio de Hacienda durante los gobiernos de Menem y De la Rúa.
Esas afirmaciones desataron una fuerte cataratas de críticas por parte de militantes libertarios y hasta del Gobierno Nacional, especialmente de Milei y Caputo, que usaron las redes sociales para fustigarlo.
El Presidente apuntó a la gestión de Cavallo al frente del Ministerio de Economía al señalar que el modelo que propuesto por él “contiene expropiaciones masivas”, enumerando “imposición de los préstamos garantizados en Afjp o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001... sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al cheque y nacionalización de deuda privada. Décadas de violación sistemática a la propiedad privada”, sentenció.
Por parte, el actual ministro de Economía al escribir: “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”.
“Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy. Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir horrores de pronósticos”, completó.
La defensa y el contraataque de Cavallo
Conocidas esas afirmaciones, Domingo Cavallo usó su blog personal para defender sus argumentos sobre las políticas monetarias y cuestionar que Javier Milei haya visto la entrevista completa que originó la polémica.
“¿Qué le molestó a Milei de esta entrevista? Yo creo que no la vio”, escribió el exministro, advirtiendo que sus comentarios no fueron un ataque al Gobierno sino una simple descripción que el propio Milei ya había hecho pública.
“Si es por el comentario que yo hice sobre como interviene en el mercado Luis Caputo, me limité a repetir lo que el mismo Milei había dicho”, escribió con relación al estilo de trabajo del ministro de Economía, al que definió como el de un “trader”.
Cavallo insistió con su propuesta de “definir reglas de juego para el manejo monetario, cambiario y financiero” y avanzar en “una reforma monetaria que permita a todos los actores económicos comprender cómo se toman las decisiones en materia de política macroeconómica", señalando que se trata de “algo que de mis conversaciones con Milei en el pasado, yo siempre creí que él compartía”.
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