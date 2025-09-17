La UBA agradeció el "apoyo" de la sociedad en la masiva Marcha Federal y el compromiso de Diputados

Durante el acto central se leyó un documento consensuado entre todas las universidades nacionales, en el que se advirtió que “el veto del presidente Milei a la Ley de Financiamiento Universitario representaba un nuevo ataque al derecho a la educación, a la soberanía, a la justicia social y al futuro de la juventud”.

El comunicado, cuya lectura cerró el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, también subrayó que “no hay posibilidad de garantizar el desarrollo normal de nuestras actividades sin la Ley de Financiamiento. Del mismo modo que no hay futuro para la universidad pública sin un presupuesto razonable y aprobado por el Congreso para 2026. Sin presupuesto no hay universidad ni ciencia, y sin ciencia ni universidad, no hay futuro”.

El acto finalizó agradeciendo especialmente a la sociedad argentina y destacando que “hoy, gracias al compromiso del Congreso y de cada diputado y diputada, pero fundamentalmente gracias a la voluntad y movilización de los argentinos y argentinas, esta ley comienza a tener vigencia. Por eso pedimos con firmeza a los senadores y senadoras que confirmen lo decidido en la Cámara de Diputados, y al Presidente de la Nación que, una vez aprobado, promulgue sin más dilación la Ley de Financiamiento Universitario, para no clausurar el sueño de miles de compatriotas”.