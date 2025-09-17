Nueva Marcha Federal Universitaria: este miércoles, estudiantes y docentes se manifiestaron frente al Congreso

En tanto, dentro del recinto de Diputados se rechazaron los vetos de Javier Milei, al igual que sucedió para salvar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que será promulgada por el Ejecutivo, según afirmó el lunes de esta semana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El mapa de cortes y calles afectadas por la Marcha Federal Universitaria

Marcha Federal Universitaria: puntos de concentración en todo el país

Jujuy : Estacionamiento de la Facultad de Ciencias Agrarias a las 17:00

Salta: Plaza 9 de Julio a las 17:00

Catamarca: Plaza del Maestro a las 17:00

Tucumán: Rectorado UNT a las 17:00

Santiago del Estero: Sede Central de la UNSE a las 09:00

Formosa: Plaza San Martín a las 17:00

Chaco: Plaza Belgrano a las 17:00

Corrientes: Parque Camba Cuá a las 17:00

Misiones: En Posadas, en la Plaza 9 de Julio a las 15:30, al igual que en Campus Regional en Oberá, y en El Dorado, la Plaza El Colono

Entre Ríos: Plaza 1° de Mayo a las 17:00

Santa Fe: A las 16:00 en Av. de los Siete Jefes y Bv. Gálvez y, en Rosario, en la Plaza San Martín.

La Rioja: Ingreso de la Universidad Nacional de La Rioja a las 17:00

San Juan: Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes a las 17:00

San Luis: Ingreso a la Universidad Nacional de San Luis, a las 13:00 y a las 17:30 en V. Mercedes – Merlo.

Córdoba: a las 12:30 en la Facultad de Comunicación Social.

La Pampa: a las 18:30 en el edificio central de la UNLPam en Santa Rosa, y en la Facultad de Ciencias Veterinarias en General Pico.

Buenos Aires: a las 17:00 en la Plaza del Congreso.

Neuquén: a las 17:00 en la Sede Central de la Universidad Nacional del Comahue.

Río Negro: Plaza San Martín en Viedma a las 18:00

Chubut: en el ingreso a la UNPSJB en Comodoro Rivadavia a las 16:00 y, a las 17:00 en el ingreso de la UNPSJB en Trelew.

Santa Cruz: a las 12:30 en la sede de la UNPA.

Tierra del Fuego: a las 13:00 en el ingreso de la UNTDF en Río Grande, y a las 15:00 en la Plaza Malvinas en Ushuaia.

Movimiento de la CGT

"Esta CGT estará en el Congreso acompañando a las organizaciones de la salud, a la comunidad universitaria, sindicatos, movimientos sociales, y fuerzas políticas en el reclamo colectivo a favor de la salud y la educación pública. Ambas leyes vetadas son producto del consenso alcanzado entre amplios sectores de nuestra sociedad, por eso instamos a las diputadas y diputados a que insistan en la validez de las mismas", sostuvo la entidad acerca de la marcha que se llevó a cabo este miércoles

Desde la CTA de los Trabajadores el diputado kirchnerista, Hugo Yasky, sostuvo: "Coincidimos y estamos juntos en la lucha, apoyando reclamos como el del Hospital Garrahan, que necesita recursos para seguir funcionando, y acompañando a los jubilados en defensa de sus derechos".

