El empleo en la era Milei: de cuánto es la tasa de desocupación en cada provincia

La última Encuesta Permanente de Hogares (EPHoG) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) marcó que durante el tercer trimestre de 2025 la tasa de desocupación en los centros urbanos fue del 6,3%, con un 1,3 millones de personas desocupadas sobre el total de la población totalmente activa, de 20,6 millones.