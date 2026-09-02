"Truchada": Marcela Pagano denunció penalmente a funcionaria del Gobierno por comprar su "doctorado en IA"
A través de un video, la diputada nacional expuso una investigación propia en la que demostró la facilidad para adquirir un título de posgrado apócrifo.
El tablero político y la gestión gubernamental suman un nuevo foco de máxima tensión tras una grave denuncia formalizada por la diputada nacional y exintegrante de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, esta vez desenmascarando un escándalo con una funcionaria del Gobierno Nacional.
A través de una publicación audiovisual en sus plataformas digitales, la legisladora expuso una investigación personal en la que cuestiona duramente los antecedentes académicos de la actual secretaria de Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle, del gobierno de Javier Milei, Adriana Varavele, a quien acusa de haber validado su idoneidad en el cargo mediante un título doctoral obtenido de manera irregular.
Bajo la consigna "El que las hace las paga", Pagano relató cómo se propuso corroborar la validez de los pergaminos presentados por la funcionaria, los cuales provienen de la denominada American Anthropology University de Hawái. Según el testimonio de la diputada, el proceso de obtención del posgrado carece de rigor académico y se comercializa de forma exprés.
"Un título trucho en 10 días y por 400 dólares": la denuncia de Marcela Pagano
En el desarrollo de la investigación, la legisladora exhibió audios e intercambios comerciales mantenidos con el área de ventas de la mencionada institución extranjera. En las grabaciones, un representante de la universidad le ofrece convalidar un supuesto título previo —a pesar de haber manifestado inconsistencias sobre su propia formación profesional— y le detalla un arancel promocional para Latinoamérica.
"Me dice que esto en una semana te lo sacamos en 5.000 dólares, pero que por ser de Argentina me lo dejaban a la módica suma de 400 dólares" , denunció Pagano en el video.
Asimismo, precisó que logró tramitar y recibir a su propio nombre un analítico completo con notas sobresalientes, a pesar de no haber cursado ninguna materia, rendido exámenes ni presentado tesis doctoral alguna.
Para cerrar, la diputada contrastó la facilidad de la maniobra con el esfuerzo de la comunidad científica local. "Se lo muestro al que está del otro lado, al científico que durante cinco años invirtió su tiempo en una tesis para ganar dos mangos en nuestro país. Tendrá ella que explicar qué cursó y demostrar si es idónea para ejercer el cargo" , sentenció, confirmando que la documentación probatoria ya fue presentada ante la Justicia.
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