"Truchada": Marcela Pagano denunció penalmente a funcionaria del Gobierno por comprar su "doctorado en IA"

Asimismo, precisó que logró tramitar y recibir a su propio nombre un analítico completo con notas sobresalientes, a pesar de no haber cursado ninguna materia, rendido exámenes ni presentado tesis doctoral alguna.

Para cerrar, la diputada contrastó la facilidad de la maniobra con el esfuerzo de la comunidad científica local. "Se lo muestro al que está del otro lado, al científico que durante cinco años invirtió su tiempo en una tesis para ganar dos mangos en nuestro país. Tendrá ella que explicar qué cursó y demostrar si es idónea para ejercer el cargo" , sentenció, confirmando que la documentación probatoria ya fue presentada ante la Justicia.