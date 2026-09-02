Presentaron un proyecto para nombrar a Lionel Messi como embajador "ilustre e itinerante" de la Argentina

Ese recorrido, según la autora de la iniciativa, tuvo su recompensa con una secuencia de conquistas que ubicó al capitán argentino en la cumbre del fútbol internacional: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y la Copa América 2024. El proyecto considera que esos logros consolidaron una representación sostenida del país en la escena global.

Frade también afirma que la importancia de Messi para los argentinos “va mucho más allá de sus títulos”. En esa línea, señaló que durante años el fútbol funcionó para millones de personas como un espacio de encuentro, ilusión y alegría, y que las actuaciones del capitán y del equipo nacional ofrecieron un motivo para celebrar por encima de las diferencias.