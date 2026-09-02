Presentaron un proyecto para nombrar a Lionel Messi como embajador "ilustre e itinerante" de la Argentina
Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina de fútbol y desde la política ya comenzaron los homenajes.
La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó una resolución en la Cámara baja para declarar a Lionel Messi como “embajador ilustre e itinerante de la República Argentina ”. El proyecto sostiene que la trayectoria deportiva del ocho veces ganador del Balón de Oro y campeón mundial con la selección argentina de fútbolcontribuyeron a difundir la identidad, los valores y la imagen del país.
La iniciativa sostiene que el reconocimiento no se apoya solo en los títulos obtenidos con la Selección, sino también en el efecto social de su figura en años atravesados por dificultades económicas y sociales. Según el texto, la Copa Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2021 generaron celebraciones masivas en todo el país.
Frade planteó además que Messi es una de las personalidades argentinas más reconocidas a nivel internacional y que su nombre es conocido “en todos los rincones del mundo”. A partir de esa presencia global, la iniciativa lo presentó como un representante de la Argentina más allá de los canales diplomáticos tradicionales.
La propuesta remarcó que Messi, nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, desarrolló gran parte de su carrera en el exterior. Y que, pese a esa trayectoria fronteras afuera del país, “nunca dejó de representar a la Argentina”.
Entre los fundamentos, la diputada repasó las críticas que el futbolista recibió durante años por sus actuaciones con la Selección Argentina, por los resultados obtenidos e incluso por no cantar el Himno Nacional. La resolución sostuvo que, a pesar de esos cuestionamientos, continuó vistiendo la camiseta argentina y defendiendo sus colores.
Ese recorrido, según la autora de la iniciativa, tuvo su recompensa con una secuencia de conquistas que ubicó al capitán argentino en la cumbre del fútbol internacional: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y la Copa América 2024. El proyecto considera que esos logros consolidaron una representación sostenida del país en la escena global.
Frade también afirma que la importancia de Messi para los argentinos “va mucho más allá de sus títulos”. En esa línea, señaló que durante años el fútbol funcionó para millones de personas como un espacio de encuentro, ilusión y alegría, y que las actuaciones del capitán y del equipo nacional ofrecieron un motivo para celebrar por encima de las diferencias.
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