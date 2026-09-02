Habló el patinador agredido en la Línea B: "A la segunda vez que me puso el pie me rompió el patín"

"Después de eso el hombre siguió el viaje como si nada con sus auriculares puestos y la gente se lo quería comer crudo y yo no aparto la violencia yo tratado de bajar los sumos. Pese a eso, terminé de hacer mi performance", contó Lucas.

En unas semanas Lucas competirá en el Grand Prix de Patinaje y ahora busca conseguir un nuevo par de patines. Según contó, el equipo que necesita cuesta $3.700.000 y mientras tanto está utilizando unos que pudo conseguir, aunque aclaró: “No es lo mismo”.

Para el joven, las presentaciones en el subte no son solamente una manera de mostrar su talento. Son también parte de su sustento y una herramienta para poder continuar con una carrera deportiva que requiere una importante inversión.

Quién es Lucas Benítez

Benítez es atleta del seleccionado argentino de patinaje artístico y tiene una destacada trayectoria deportiva: obtuvo una medalla de plata a nivel nacional y cinco medallas de oro a nivel nacional.

Además de su actividad como deportista, lleva más de una década realizando intervenciones artísticas en los vagones. A través de estos shows reúne fondos para poder sostener su participación en competencias, ante la falta de financiamiento estatal para su categoría.

La viralización de las presentaciones de Lucas Benítez no es algo nuevo. Sus coreografías a bordo del transporte público suelen llamar la atención de los pasajeros y también de quienes registran sus intervenciones para luego compartirlas en redes sociales.