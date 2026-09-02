Habló el patinador agredido en la Línea B: "A la segunda vez que me puso el pie me rompió el patín"
l atleta del seleccionado nacional, fue agredido mientras realizaba una de sus habituales rutinas. Varios pasajeros intervinieron y enfrentaron al atacante.
El patinador Lucas Benítez llevaba adelante una de sus habituales coreografías en el subte cuando un pasajero intentó hacerlo caer. El episodio ocurrió en la Línea B del subte y quedó registrado en un video que posteriormente fue compartido en redes sociales por otra persona que viajaba en la formación y había advertido lo que estaba sucediendo.
Según se observa en las imágenes, un joven puso su pie en el recorrido de Benítez en dos oportunidades, con la intención de hacerlo caer mientras realizaba la coreografía.
La situación generó la reacción inmediata de otros pasajeros. Después de que el accionar se repitiera, varios hombres se acercaron al agresor y comenzaron a increparlo para que se disculpara con el patinador.
Después de que el episodio se viralizara, Lucas habló con C5N y contó cómo vivió la situación. "Yo patino en el subte para poder pagar mi carrera, yo vivo de esto. Lo dejé pasar, cuando el segundo tropezón se rompió el patín".
El patinador explicó que, aunque está acostumbrado a encontrarse con todo tipo de reacciones mientras realiza sus shows, esta vez la situación fue diferente. “Fue complicado. Son cosas que pueden pasar en el día a día. A veces ocurre que a alguien no le gusta, pero no llegamos a ese extremo”, relató.
"Después de eso el hombre siguió el viaje como si nada con sus auriculares puestos y la gente se lo quería comer crudo y yo no aparto la violencia yo tratado de bajar los sumos. Pese a eso, terminé de hacer mi performance", contó Lucas.
En unas semanas Lucas competirá en el Grand Prix de Patinaje y ahora busca conseguir un nuevo par de patines. Según contó, el equipo que necesita cuesta $3.700.000 y mientras tanto está utilizando unos que pudo conseguir, aunque aclaró: “No es lo mismo”.
Para el joven, las presentaciones en el subte no son solamente una manera de mostrar su talento. Son también parte de su sustento y una herramienta para poder continuar con una carrera deportiva que requiere una importante inversión.
Quién es Lucas Benítez
Benítez es atleta del seleccionado argentino de patinaje artístico y tiene una destacada trayectoria deportiva: obtuvo una medalla de plata a nivel nacional y cinco medallas de oro a nivel nacional.
Además de su actividad como deportista, lleva más de una década realizando intervenciones artísticas en los vagones. A través de estos shows reúne fondos para poder sostener su participación en competencias, ante la falta de financiamiento estatal para su categoría.
La viralización de las presentaciones de Lucas Benítez no es algo nuevo. Sus coreografías a bordo del transporte público suelen llamar la atención de los pasajeros y también de quienes registran sus intervenciones para luego compartirlas en redes sociales.
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