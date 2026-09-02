Córdoba: analizan habilitar los entierros de personas junto a sus mascotas

Además, la provincia tendría que elaborar un protocolo específico para establecer cómo deberían llevarse adelante estos entierros en los tanto los establecimientos públicos y privados que decidan incorporar el servicio.

Las reglas podrían variar de acuerdo con las características de cada cementerio, entre ellas el espacio disponible y la cercanía de las napas de agua.

Ataúdes, bolsas sanitarias y cenizas: las alternativas que se analizan

El proyecto toma como referencia distintas modalidades utilizadas en otros lugares del mundo. Entre las opciones que fueron estudiadas aparecen los ataúdes cerrados, el uso de bolsas sanitarias y los sistemas que permiten únicamente la colocación de las cenizas de las mascotas junto a los restos humanos.

Según explicó Agost Carreño, antes de impulsar la iniciativa se revisaron experiencias de distintos países. Entre los antecedentes mencionó a Italia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Brasil y Uruguay.

Uno de los casos que destacó fue el de Milán, donde, según indicó, los entierros conjuntos están permitidos desde enero de 2025. También mencionó casos en San Pablo, dos ciudades de Canadá y dos de Japón. En Alemania y Francia señaló que existe la posibilidad, pero solo con las cenizas de los animales.

Agost Carreño aseguró además que, a partir de las consultas y experiencias internacionales que analizó, no encontró un impedimento sanitario general para mantener juntos restos humanos y animales. “No hay ningún motivo sanitario”, afirmó.

Cada cementerio decidiría si ofrece el servicio

El proyecto tampoco establece cuánto debería costar una eventual inhumación conjunta. Las tarifas quedarían en manos de cada cementerio, ya que actualmente no existe en Argentina una regulación específica que determine precios para este tipo de sepulturas.

El legislador explicó que los valores también presentan diferencias en otros países. Según detalló, en Milán el costo se toma como referencia del que corresponde al entierro de un bebé recién nacido; en Japón, la práctica sería gratuita, mientras que en distintas ciudades estadounidenses las condiciones se definen de manera particular.

De avanzar la propuesta, entonces, la Provincia fijaría las condiciones sanitarias y operativas generales, pero cada cementerio tendría la última palabra sobre la incorporación de esta modalidad. “Cada cementerio tenga la posibilidad de hacerlo”, resumió Agost Carreño al explicar el espíritu de la iniciativa.