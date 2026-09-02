Cada vez más encerrado entre propios, Javier Milei defenderá la gestión en una nueva cumbre de ultraderecha

Durante la primera jornada participaron Agustín Etchebarne, presidente de la organización y encargado de abrir el encuentro; el senador libertario Agustín Monteverde; el Premio Nobel de Economía James Heckman y el exministro de Finanzas de El Salvador Juan José Daboub, entre otros expositores.

Este miércoles, el canciller Pablo Quirno será el encargado de brindar las primeras palabras de la segunda y última jornada, por la cual pasarán también el ministro de Economía, Luis Caputo, el viceministro José Luis Daza y la rectora de la UCEMA, Carola Pessino, y el economista Martín Krause. Por la tarde, María Corina Machado será entrevistada de manera virtual.

Peter Thiel

En la previa se esperaba la presencia de Thiel, anunciada a principios de agosto con bombos y platillos por la propia Fundación Libertad y Progreso. El tecno magnate iba a formar parte del panel de encabezado por Axel Kaiser, el abogado y escritor chileno, referente de la derecha radical que impulsa la "batalla cultural" contra el progresismo y a quien Milei mira con especial atención para copiar las formas y los modos confrontativos y polémicos.

Finalmente Thiel, quien no se encuentra en la Argentina, no formó parte del convite. Días atrás, desde la organización debieron dar marcha atrás con la comunicación inicial y procedieron a quitarlo del cronograma.

El dueño de Palantir iba a ser entrevistado por Kaiser, cuyo vínculo con el ecosistema libertario llega hasta la Fundación Faro, el think tank libertario argentino que conduce Agustín Laje y de la cual es subdirector ejectivo.

El escritor chileno integra además el consejo internacional de la fundación, el cual está presidido por Alberto Benegas Lynch (h) y en cuyas filas también aparecen Phillip Bagus y Jesús Huerta de Soto, dos economistas recurrentemente citados por Milei.

Luis Caputo y Javier Milei

Kaiser es tristemente reconocido en las filas libertarias por haber acuñado la polémica frase de "parásitos mentales" con la que hizo mención a la cultura política argentina, definida a su criterio por siete males: justicia social, los derechos sociales, el Estado benefactor, el neoliberalismo, la responsabilidad social empresarial, el concepto de diversidad, equidad e inclusión y el buen indígena. Kaiser asegura que el presidente Javier Milei "está desinfectando la mente y la cultura argentina".

Tras el cierre de la cumbre de la Fundación Libertad y Progreso, la agenda de Milei continuará con el viaje a Chile que realizará el jueves por la mañana. Allí, además de reunirse con el presidente José Antonio Kast, participará del V Encuentro del Foro Madrid, un evento organizado por VOX y que reunirá también a los principales actores de la ultraderecha regional e iberoamericana.