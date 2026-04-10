Gerardo Romano se sinceró sobre los temores de vivir con Parkinson: "El teatro fue mi refugio"

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En su día a día, el actor mantiene hábitos que lo ayudan a sostenerse tanto física como mentalmente. “Hago natación tres veces por semana, nado un kilómetro cada vez”, contó. También se mueve en bicicleta y ejercita la memoria repasando textos teatrales, incluso sin estar en funciones: “El músculo de la memoria, como cualquier músculo, se trabaja y hacés el esfuerzo mnemotécnico de acordarte de algo. La peleo y va”.

Además, dejó en claro que su motor principal son sus hijos: “Tengo hijos por los cuales debo pelearla”. Con un hijo de 40 años y una hija de 21, Romano encuentra en ellos una motivación constante para seguir luchando.

La conversación también derivó en una reflexión sobre los vínculos familiares y el paso del tiempo. Pergolini planteó: “Yo creo que en un momento uno deja de ser padre, uno deja de ser hijo, ¿no? Van cambiando los roles”. Pero Romano respondió con una pregunta que invitó a pensar: “¿Tenés padre vos?”.

A partir de allí, ambos compartieron miradas sobre cómo se transforman los lazos con los años. “Entiendo que como hijo sí puedo entenderlo con un padre, pero no sé si como padre querés entenderlo con un hijo”, reconoció el conductor, a lo que el actor concluyó: “Lo has sintetizado muy bien”.