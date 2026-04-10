Las claves de la reforma electoral que el Gobierno enviará la semana próxima al Congreso
En la Cámara de Diputados se iniciará el tratamiento legislativo del proyecto libertario al que todavía se le están puliendo algunos detalles menores.
El Gobierno decidió por estas horas que la semana próxima enviará al Congreso el proyecto de reforma electoral que acabó de redactar esta semana, luego de que la Secretaría de Legal y Técnica de la Nación diera el visto bueno al texto.
Pero fuentes de esa dependencia conducida por María Ibarzaba Murphy que aun faltan “pulir algunos detalles” del proyecto para que no encuentre oposición atajos legales para eventualmente impedir su aprobación. “Todo debe depender de posiciones políticas concretas”, indicaron.
En concreto, la reforma electoral y política impulsada por la gestión libertaria contiene algunas claves que, según se sabe con anticipación, no cuentan por ahora con el aval de la oposición legislativa, sobre todo la más dura encarnada en el peronismo de ambas cámaras.
Por ejemplo, el texto cuyo tratamiento legislativo se iniciará la semana entrante en la Cámara de Diputados propone la eliminación definitiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), algo que algunos bloques disidentes no ven con buenos ojos.
Entre ellos no solo el peronismo, sino también en el radicalismo y hasta en el PRO, que suelen utilizar esa instancia para dirimir sus candidatos y, por añadidura, sus diferencias internas; incluso sectores de La Libertad Avanza (LLA) de algunas provincias ven a las PASO como positivas para decidir candidatos ante eventuales alianzas.
Eventualmente, desde el oficialismo señalaron que no están dispuestos a eliminar las Primarias en forma definitiva; como máximo, sí podrían acordar una suspensión momentánea de cara a las próximas elecciones nacionales.
Por otro lado, el proyecto también apunta a eliminar el financiamiento estatal de los partidos políticos durante las campañas electorales, reemplazándolo por aportes voluntarios, donaciones de personas humanas o jurídicas y cuotas de afiliados. En concreto: liberar el financiamiento privado de los partidos, algo que anula la igualdad de condiciones hacia una elección democrática.
Las claves de la reforma electoral oficialista
Entre las claves del proyecto libertario de reforma política y electoral hay tres que destacan:
- La eliminación definitiva de las de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
- La eliminación del financiamiento público a los partidos y alianzas, liberando los aportes privados.
- El rediseño de la Boleta Única de Papel (BUP).
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