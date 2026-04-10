Las claves de la reforma electoral que el Gobierno enviará la semana próxima al Congreso

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Eventualmente, desde el oficialismo señalaron que no están dispuestos a eliminar las Primarias en forma definitiva; como máximo, sí podrían acordar una suspensión momentánea de cara a las próximas elecciones nacionales.

Por otro lado, el proyecto también apunta a eliminar el financiamiento estatal de los partidos políticos durante las campañas electorales, reemplazándolo por aportes voluntarios, donaciones de personas humanas o jurídicas y cuotas de afiliados. En concreto: liberar el financiamiento privado de los partidos, algo que anula la igualdad de condiciones hacia una elección democrática.

Las claves de la reforma electoral oficialista

Entre las claves del proyecto libertario de reforma política y electoral hay tres que destacan:

La eliminación definitiva de las de las Primarias , Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La eliminación del financiamiento público a los partidos y alianzas , liberando los aportes privados.

, liberando los aportes privados. El rediseño de la Boleta Única de Papel (BUP).