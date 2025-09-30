Un cuarto de los votantes de Javier Milei considera que el Gobierno está "en crisis"

encuesta consultora analogías

Dese la consultora sostuvieron que “el intenso grado de conflicto producto de la persistencia en la lucha por parte de los sectores agredidos aumentó las opiniones que repudian los vetos: una mayoría de más del 65%. Adicionalmente la compleja escena parlamentaria de rechazo a los vetos a leyes sancionadas con alto apoyo popular movilizó un repudio adicional contra el Gobierno, que vio expuestos todos sus atributos negativos en una especie de manoseo institucional”.

“Fue una excentricidad del Gobierno torsionar las instituciones de la democracia para imponer medidas de ajuste a sectores que la sociedad respalda plebiscitariamente. La serie de derrotas lo expuso débil e incapaz, la peor calificación para una fuerza de gobierno que encara el proceso electoral”, analizaron.

A su vez, respecto a las preguntas sobre si existe corrupción en el Gobierno, el 51,9% considera que “hay mucha” y el 55,3% sostuvo que los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei “son verdaderos”. A su vez, el 58,1% de los encuestados sostuvo que la hermana del presidente “debe renunciar”.