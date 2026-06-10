"Una vergüenza": la fulminante reacción de Victoria Villarruel tras la declaración jurada de Manuel Adorni

image La fulminante reacción de Victoria Villarruel tras la declaración jurada de Manuel Adorni.

Victoria Villarruel profundiza la fractura expuesta en el oficialismo

El fuerte cruce virtual no hace más que ratificar la ruptura total entre Villarruel y la mesa chica del Gobierno, comandada por el Presidente y su hermana Karina Milei. Tras meses de desconfianza mutua y un progresivo aislamiento político dentro de su propio espacio, la vicepresidenta optó por salir a diferenciarse de una de las figuras más visibles del Gabinete.

Con estas declaraciones, Villarruel se posiciona en la vereda de enfrente del discurso oficial que intentaba normalizar la situación fiscal de Adorni. Al calificar de "vergüenza" tanto la informalidad patrimonial del vocero como sus argumentos televisivos, la vicepresidenta le quitó el respaldo institucional y expuso, una vez más, que la tregua interna en La Libertad Avanza está completamente rota.