"Una vergüenza": la fulminante reacción de Victoria Villarruel tras la declaración jurada de Manuel Adorni
La vicepresidenta reavivó la interna oficialista con una contundente respuesta sobre la situación el jefe de Gabinete y sus recientes explicaciones.
La interna feroz dentro del oficialismo sumó un capítulo de altísima tensión política. Victoria Villarruel reapareció públicamente con un durísimo dardo dirigido hacia las entrañas del Gobierno: otra vez contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero ahora por la presentación de su declaración jurada patrimonial.
El blanco de las críticas de la vicepresidenta de la Nación, quien en el último tiempo quedó prácticamente marginada de las decisiones del Poder Ejecutivo tras un fuerte enfrentamiento con el núcleo duro de La Libertad Avanza (LLA), fue el funcionario, tras las polémicas justificaciones que brindó en televisión sobre el origen de su fortuna en Bitcoin y sus años de ahorro en el circuito informal.
Lejos de los discursos protocolares, Villarruel eligió las redes sociales para marcar una distancia ética insalvable con el funcionario que diariamente defiende la gestión de Javier Milei.
A través de la plataforma X, un usuario le consultó de forma directa a la vicepresidenta si le creía al relato del vocero respecto a sus inversiones y los motivos de la demora en presentar sus papeles ante la Oficina Anticorrupción. La respuesta de la titular del Senado fue fulminante.
"No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones", sentenció Villarruel de manera categórica, sin matices ni eufemismos.
Victoria Villarruel profundiza la fractura expuesta en el oficialismo
El fuerte cruce virtual no hace más que ratificar la ruptura total entre Villarruel y la mesa chica del Gobierno, comandada por el Presidente y su hermana Karina Milei. Tras meses de desconfianza mutua y un progresivo aislamiento político dentro de su propio espacio, la vicepresidenta optó por salir a diferenciarse de una de las figuras más visibles del Gabinete.
Con estas declaraciones, Villarruel se posiciona en la vereda de enfrente del discurso oficial que intentaba normalizar la situación fiscal de Adorni. Al calificar de "vergüenza" tanto la informalidad patrimonial del vocero como sus argumentos televisivos, la vicepresidenta le quitó el respaldo institucional y expuso, una vez más, que la tregua interna en La Libertad Avanza está completamente rota.
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