"Obligación": Victoria Villarruel le exige a Manuel Adorni que se presente este mes en el Congreso

image Victoria Villarruel le exige a Manuel Adorni que se presente este mes en el Congreso

Acto seguido, la titular del Senado confirmó que ya inició los trámites institucionales para forzar la presencia del vocero-ministro en el recinto en el corto plazo. "Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional", sentenció de forma categórica.

Para blindar su avanzada contra la mesa chica de la Casa Rosada —con quien mantiene una relación rota y un aislamiento político total—, Villarruel citó textualmente el texto de la Carta Magna que rige la actividad de los ministros: “El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno”.

Para demostrar que la presión va en serio, la vicepresidenta concluyó su mensaje con una convocatoria que promete reactivar la parálisis de la Cámara Alta en una jornada de alta tensión: "Asimismo estoy convocando a Labor Parlamentaria el próximo miércoles para discutir este y otros temas".

Con esta jugada, Villarruel capitaliza el desgaste público que sufre Adorni por sus explicaciones sobre su patrimonio en Bitcoin y sus ahorros en la informalidad fiscal. Al obligarlo a desfilar por el Senado en junio, la vicepresidenta no solo desafía la agenda que pretendía imponer el Poder Ejecutivo, sino que expone la fractura expuesta dentro de La Libertad Avanza ante toda la oposición.