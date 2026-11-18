Motosierra y bazuca: Javier Milei compartió un video con IA donde protagoniza su propia versión del GTA VI
El Presidente compartió una animación hecha con inteligencia artificial en la que recorre una ciudad con su hermana Karina y derriba carteles de impuestos.
El presidente Javier Milei no se quiso quedar afuera de la novedad y volvió a apelar a la estética digital en sus redes sociales al difundir un llamativo video generado con inteligencia artificial que lo muestra como protagonista de una versión local del popular videojuego Grand Theft Auto (GTA), rodeado de símbolos centrales de su gestión y referencias directas a sus adversarios políticos.
La pieza audiovisual, de poco más de un minuto de duración y musicalizada con una canción en inglés, abre con una advertencia en pantalla blanca y negra que reza: "Contenido inapropiado para kirchneristas y socialistas".
Motosierra, carteles derribados y dardos contra el kirchnerismo
En las primeras escenas de la animación, el mandatario aparece de pie sobre un automóvil descapotable negro conducido por una figura femenina que representa a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Empuñando una motosierra, el personaje del jefe de Estado avanza por una avenida rodeada de palmeras mientras corta carteles luminosos con las leyendas "Gasto público", "Impuestos" y "Regulaciones".
El clip continúa con una secuencia ambientada en una mansión identificada con un cartel gigante con la inscripción "Hotesur". En su interior, una mujer (que se supone que es Cristina pero no está muy bien lograda) intenta escapar de una bóveda cargada de bolsos repletos de billetes de dólares, pero es interceptada por fuerzas especiales bajo la mirada del propio Milei y termina tras las rejas con una tobillera electrónica en su tobillo.
La escena siguiente traslada la acción a un edificio público donde el Presidente irrumpe nuevamente con su motosierra encendida, provocando la huida masiva de empleados de traje y con cabeza de ñoquis que salen corriendo entre papeles volando por el aire.
El estallido del Banco Central, operativos y el cierre con los F-16
Uno de los momentos más llamativos del video ocurre cuando el vehículo descapotable frena frente a la fachada del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Allí, el personaje de Milei toma un lanzacohetes y dispara directamente contra el edificio, haciéndolo volar por los aires entre llamas, humo y billetes que caen del cielo mientras celebra con el puño en alto.
En el tramo final, la animación incluye un operativo policial contra un búnker de venta de droga, una persecución en la que el propio mandatario taclea en la calle a un hombre que huía con un bolso lleno de dinero, y una secuencia militar sobre un portaaviones donde despegan cazas F-16 con insignias argentinas.
El video concluye con una caravana presidencial por una avenida colmada de banderas celestes y blancas mientras los aviones sobrevuelan la ciudad, cerrando con un logo que parodia la tipografía del próximo GTA VI transformado en las siglas "VLLC" y la frase "Viva la libertad carajo".
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