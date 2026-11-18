El estallido del Banco Central, operativos y el cierre con los F-16

Uno de los momentos más llamativos del video ocurre cuando el vehículo descapotable frena frente a la fachada del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Allí, el personaje de Milei toma un lanzacohetes y dispara directamente contra el edificio, haciéndolo volar por los aires entre llamas, humo y billetes que caen del cielo mientras celebra con el puño en alto.

En el tramo final, la animación incluye un operativo policial contra un búnker de venta de droga, una persecución en la que el propio mandatario taclea en la calle a un hombre que huía con un bolso lleno de dinero, y una secuencia militar sobre un portaaviones donde despegan cazas F-16 con insignias argentinas.

El video concluye con una caravana presidencial por una avenida colmada de banderas celestes y blancas mientras los aviones sobrevuelan la ciudad, cerrando con un logo que parodia la tipografía del próximo GTA VI transformado en las siglas "VLLC" y la frase "Viva la libertad carajo".