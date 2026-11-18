Por si acaso no era suficiente con recibir el enésimo premio, distinción, diploma o título, el mandatario anunció que el próximo 30 de noviembre saldrá a la venta su nuevo libro, titulado "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", que presentará en el auditorio del otrora CCK, que funciona en el imponente edificio del Correo Central.

En la recta final de su mandato y tras haber confirmado que buscará la reelección, Javier Milei sostuvo que en diciembre de 2023 asumió la Presidencia con una Argentina que "estaba a mitad de tabla" e iba camino a convertirse en Cuba.

"Con un estadio previo en Venezuela", agregó, "algo que no sucedió porque pude sumar al equipo, el ministro de Economía de toda la historia argentina, Luis Caputo, que hoy me honra con su presencia".