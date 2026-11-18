A Javier Milei se le fue el efecto papal y volvió a criticar la justicia social "en términos redistributivos"
Apenas un día después de que su vocero afirmara que "nadie hizo más por la justicia social que este Gobierno", Javier Milei volvió a la carga.
El efecto del halo de cordura y piedad que emanó del papa León XIV duró poco entre las sienes de Javier Milei porque esta semana el mandatario retomó su discurso habitual contra la justicia social y la oposición, y hasta anunció que presentará su libro el próximo 30 de noviembre en el actual Palacio Libertad.
A Javier Milei se le fue el efecto papal y volvió a criticar la justicia social "en términos redistributivos"
"Como cada momento en la que se produce generación de riqueza, aparecen las ideas de la izquierda que quieren apropiarse del resultado de otro. Es la idea de la justicia social en términos redistributivos, que tiene un par de problemas: un trato desigual ante la ley y el robo", planteó el mandatario un día después de que su vocero, Adrián Ravier, afirmara que "nadie hizo más por la justicia social que este Gobierno".
Javier Milei se despachó este miércoles durante su discurso de aceptación del título de Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, en la sede de la institución.
Acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por el ministro de Economía, Luis Caputo, Javier Milei aseguró que "cuando generan esa situación, están penalizando el ahorro y la inversión porque no se pueden apropiar de los resultados y, consecuentemente, tienen un problema de incentivos y se cae el crecimiento económico y la sociedad empobrece".
"Si querían mejorar la situación de los más vulnerables, el remedio fue peor que la enfermedad. Lejos de estar la gente mejor, está peor. Argentina es un caso emblemático de eso", sentenció vestido con su toga y ante un auditorio que lo aplaudió.
Por si acaso no era suficiente con recibir el enésimo premio, distinción, diploma o título, el mandatario anunció que el próximo 30 de noviembre saldrá a la venta su nuevo libro, titulado "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", que presentará en el auditorio del otrora CCK, que funciona en el imponente edificio del Correo Central.
En la recta final de su mandato y tras haber confirmado que buscará la reelección, Javier Milei sostuvo que en diciembre de 2023 asumió la Presidencia con una Argentina que "estaba a mitad de tabla" e iba camino a convertirse en Cuba.
"Con un estadio previo en Venezuela", agregó, "algo que no sucedió porque pude sumar al equipo, el ministro de Economía de toda la historia argentina, Luis Caputo, que hoy me honra con su presencia".
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